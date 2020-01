Rafael Nadal heeft Spanje maandag op de ATP Cup aan een overwinning op Uruguay geholpen. De nummer één van de wereld won zijn partij tegen Pablo Cuevas in het Australische Perth zonder setverlies.

Nadal trok na een uur en een kwartier aan het langste eind tegen de 34-jarige Cuevas: 6-2 en 6-1. De één jaar jongere Spanjaard, die veel punten pakte op zijn eerste service, gunde zijn opponent slechts één breakpoint en die speelde hij weg.

De overwinning van Nadal was beslissend, want Roberto Bautista Agut won eerder op maandag eenvoudig zijn partij tegen Franco Roncadelli. Bautista Agut had minder dan een uur nodig om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen: 6-1 en 6-2.

De ontmoeting tussen Spanje en Uruguay eindigde in een 3-0-overwinning. Pablo Carreño Busta en Feliciano Lopez waren na een driesetter te sterk voor Ariel Behar/Juan Martin Fumeaux: 6-1, 3-6 en 10-3.

Spanje was eerder op de ATP Cup - een nieuw landentoernooi dat vanaf nu elk jaar in januari wordt gehouden - te sterk voor Georgië (3-0). Nadal won in die ontmoeting zijn wedstrijd tegen Nikoloz Basilashvili eveneens zonder setverlies.