Kiki Bertens is haar seizoen maandag begonnen met een overwinning. De Westlandse won op het WTA-toernooi van Brisbane samen met wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty de openingspartij in het dubbelspel.

Bertens en Barty moesten de eerste set nog wel aan Anett Kontaveit en Anastasia Pavlyuchenkova laten, maar de Nederlandse en de Australische herstelden zich in het tweede bedrijf en trokken in de beslissende supertiebreak aan het langste eind: 6-7 (6), 6-3 en 10-8.

Na de partij liet Bertens op sociale media weten - net als veel andere tennissters - een donatie te doen aan de gedupeerden van de bosbranden in Australië. Voor elke ace geeft ze 100 Australische dollar (omgerekend 62 euro) aan het goede doel.

Voor een plek in de halve finales nemen Bertens en Barty het op tegen het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibahara of de Amerikaanse Nicole Melichar en de Chinese Xu Yifan.

Vorig jaar vormde Bertens in Brisbane een koppel met landgenote Demi Schuurs, maar ze werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Twee jaar geleden schreven de twee Nederlandse tennissters het dubbeltoernooi nog op hun naam.

Bertens bereidt zich voor op Australian Open

De 28-jarige Bertens komt in Brisbane vanzelfsprekend ook uit in het enkelspel. De huidige nummer negen van de wereld neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de negentienjarige Oekraïense Dayana Yastremska.

Het toernooi in Brisbane geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 20 januari. Voor die tijd zal Bertens nog meedoen in Adelaide.

Bertens kwam op de Australian Open nog nooit verder dan de derde ronde. Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation voor de kopvrouw van het Nederlandse tennis, die in 2020 gecoacht wordt door Elise Tamaëla.