Caroline Wozniacki en Serena Williams zien op het WTA-toernooi in Auckland een droom werkelijkheid worden. De voormalige nummers één van de wereld en goede vriendinnen vormen voor het eerst een koppel in het dubbelspel, ter ere van de afscheidstour van de Deense.

Williams en de afzwaaiende Wozniacki begonnen het dubbeltoernooi in Nieuw-Zeeland met een overwinning op het Japanse duo Nao Hibino/Makoto Ninomiya. Na een partij van een uur en elf minuten stond er 6-2 en 6-4 op het scorebord.

"Het is geweldig om met Serena op de baan te staan", zei een dolblije Wozniacki. "Elke keer als ik een bal miste, pepte ze me op, terwijl ik juist heel hard voor mezelf ben. Ik moet eigenlijk altijd met haar spelen. Het was echt een genot om een koppel met haar te vormen. Dat hadden we eigenlijk veel eerder moeten doen."

De 29-jarige Wozniacki, die haar eerste dubbelpartij in jaren speelde, kondigde onlangs aan na de Australian Open te stoppen. Het toernooi in Auckland is het voorlaatste optreden uit haar carrière en dus hét moment om de krachten te bundelen met hartsvriendin Williams, veertienvoudig Grand Slam-winnares in het dubbelspel.

'Dit is voor mij een droom die uitkomt'

De 38-jarige Amerikaanse kondigde voor hun eerste wedstrijd al aan dat ze geen tactiek zouden bespreken en dat sorteerde effect. "We lieten het een beetje op ons afkomen. Op een gegeven moment ging het allemaal vanzelf", merkte Williams.

"Naarmate de wedstrijd vorderde, waren we prima op elkaar ingespeeld en dachten we hetzelfde. Je kon in de ogen van Caroline zien dat ze écht wilde winnen. Het was echt heel fijn om met haar te spelen en voor mij een droom die uitkomt."

In de kwartfinales nemen Williams en Wozniacki het op tegen Johanna Larsson/Caroline Dolehide of Hayley Carter/Luisa Stefani. Wozniacki jaagt op haar derde WTA-titel in het dubbelspel, Williams heeft er al 23 op haar naam staan.

De Australian Open begint op 20 januari in Melbourne. Het is het enige Grand Slam-toernooi dat Wozniacki ooit op haar naam schreef (2018), al bereikte de voormalige nummer één van de wereld ook twee keer de finale van de US Open.