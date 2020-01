Stéfanos Tsitsipas heeft zich goed hersteld van de nederlaag in zijn eerste partij van het jaar. De Griek was zondag in het duel met Duitsland in de groepsfase van de ATP Cup veel te sterk voor Alexander Zverev.

De huidige nummer zes van de ATP-ranking gunde Zverev, die één plek lager staat, slechts vijf games in het landentoernooi dat in Brisbane wordt gespeeld: 6-1 en 6-4. Zverev verloor vrijdag ook al van de Australiër Alex de Minaur.

Met zijn zege bracht de 21-jarige Tsitsipás Griekenland terug op 1-1. Hij keert zondag terug op de baan, als hij met Michail Pervolarakis in het dubbelspel aantreedt tegen Kevin Krawietz en Andreas Mies.

Tsitsipás verloor vrijdag in zijn eerste partij sinds zijn winst bij de ATP Finals van de Canadees Denis Shapovalov. Ook in het dubbelspel ging hij ten onder.

In totaal doen 24 landen mee aan de eerste editie van de ATP Cup, verdeeld over zes poules. Nederland en het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka ontbreken op de lijst.

De ATP Cup duurt nog tot en met 12 januari. Voor de toppers geldt het als belangrijk voorbereidingstoernooi op de Australian Open, die maandag 20 januari van start gaat.