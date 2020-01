Novak Djokovic hoopt dat de Australian Open gewoon door kan gaan als gepland, maar de zevenvoudig winnaar kan zich voorstellen dat de start van het Grand Slam-toernooi in Melbourne moet worden uitgesteld vanwege de hevige bosbranden in Australië.

"De organisatie zal er ongetwijfeld alles aan doen om ervoor te zorgen dat de start van het toernooi niet hoeft te worden uitgesteld, het geldt waarschijnlijk als de allerlaatste optie", zei Djokovic zaterdag in Brisbane na zijn eerste wedstrijd van het jaar.

"Maar als het er echt op aan komt, en de omstandigheden de gezondheid van de spelers kunnen bedreigen, dan vind ik dat uitstel zeker overwogen moet worden."

Australië is sinds november in de greep van bosbranden. Door de extreme droogte en toenemende hitte ontstaan de branden snel en breiden ze zich uit. De Australische brandweer heeft grote moeite met bluswerkzaamheden. Er zijn al 23 doden gemeld en zeker 1.500 huizen verwoest.

In het oosten van Victoria, de staat waarin Melbourne ligt, geldt sinds vrijdag de noodtoestand. De brandhaarden liggen buiten de stad waar de Australian Open op 20 januari moet beginnen, maar er zijn wel problemen met de luchtkwaliteit in Melbourne.

59 Australiërs met marineschip uit door bosbranden omringd dorp gered

'Mogelijk regels over luchtkwaliteit nodig'

Volgens Djokovic, die de voorzitter is van de spelersraad van tennisbond ATP, houden tennisofficials de situatie in het oosten van Australië "natuurlijk scherp in de gaten".

"Ik denk dat Tennis Australia (de organisator van de Australian Open, red.) regels zal moeten maken als de luchtkwaliteit in Melbourne zo blijft of slechter wordt", aldus de 32-jarige Serviër.

"Het is lastig voor hen, want er is een schema en de Australian Open moet nu eenmaal op een bepaalde datum starten, maar ik maak me net als iedereen zorgen om mijn gezondheid."

Djokovic zal de problemen in Australië bespreken in de spelersraad. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik hoop dat de omstandigheden beter zullen worden en dat dit iets tijdelijks is."

De titelverdediger bij de Australian Open won zaterdag bij de ATP Cup in twee sets van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het nieuwe landentoernooi vindt plaats in Sydney, Brisbane en Perth. Vooral Sydney ondervindt problemen door de bosbranden.

Een overzicht op 4 januari van de brandhaarden in de staat Victoria, die zich concentreren ten oosten van Melbourne (Bron: Vic Emergency)