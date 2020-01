Rafael Nadal en Novak Djokovic hebben zaterdag op de ATP Cup hun eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Spanjaard was in Australië te sterk voor de Georgiër Nikoloz Basilashvili en de Serviër versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

De 33-jarige Nadal had in Perth bijna twee uur nodig om de 27-jarige Basilashvili (ATP-26) te verslaan: 6-3 en 7-5. De nummer één van de wereld begon de wedstrijd door zijn servicegame te verliezen, maar benutte zelf in totaal vijf breakpoints.

Door de zege van Nadal is Spanje verzekerd van de overwinning op Georgië in groep B, waar ook Japan en Uruguay deel van uitmaken. Roberto Bautista Agut won de eerste partij zonder gameverlies van Aleksandre Metreveli. Het slotduel is een dubbelpartij.

Djokovic bezorgde zijn land de overwinning door Anderson te verslaan, al ging het niet eenvoudig. De Servische nummer twee van de wereld benutte slechts één van zijn acht breakpoints en trok twee keer pas in de tiebreak aan het langste eind: 7-6 (5) en 7-6 (6).

Dusan Lajovic was eerder op zaterdag in Brisbane met 2-1 te sterk voor Lloyd George Harris (3-6, 7-6 (4) en 6-3), waardoor Servië niet meer kan verliezen van Zuid-Afrika. De andere landen in groep A zijn Frankrijk en Chili.

De ATP Cup is een nieuw landentoernooi waar 24 teams aan meedoen. Er zijn zes groepen van vier landen. Het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka is niet van de partij, terwijl Nederland zich niet voor de ATP Cup kwalificeerde.

