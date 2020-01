Kiki Bertens neemt het volgende week in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Brisbane op tegen Dayana Yastremska. Het wordt het eerste optreden van de Nederlandse in 2020.

De 28-jarige Bertens kwam de negen jaar jongere Yastremska vorig jaar twee keer tegen en won beide ontmoetingen zonder setverlies. De huidige nummer negen van de wereld versloeg de Oekraïense in de tweede ronde van het hardcourttoernooi in Peking en in de groepsfase van de WTA Elite Trophy.

Als Bertens er dinsdag in slaagt Yastremska opnieuw te verslaan, wacht in de tweede ronde een krachtmeting met Anett Kontaveit of Hsieh Su-wei. Vorig jaar strandde de Westlandse in de tweede ronde na een driesetter tegen de Kroatische Donna Vekic.

Bertens is door het sterke deelnemersveld als zesde geplaatst in het Australische Brisbane. Onder anderen wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty, Karolína Plísková, Naomi Osaka, Elina Svitolina en Petra Kvitová geven acte de présence.

Overigens zal Bertens in Brisbane ook meedoen aan het dubbelspel, waarin ze een koppel vormt met Barty. Het is nog niet bekend tegen wie ze het opnemen in de eerste ronde.

Het WTA-toernooi in Brisbane geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 20 januari. Bertens, die in 2020 wordt gecoacht door Elise Tamaëla, zal voor die tijd nog meedoen in Adelaide.

Kiki Bertens wordt dit jaar gecoacht door Elise Tamaëla. (Foto: Pro Shots)