Nick Kyrgios gaat zich inzetten voor de mensen die gedupeerd zijn door de bosbranden in Australië. De Australische tennisser doneert 200 dollar (omgerekend zo'n 125 euro) voor elke ace die hij op de komende toernooien slaat.

Australië wordt al weken geteisterd door een hittegolf, aanhoudende droogte en daaropvolgende bosbranden. De vlammenzee heeft al zeventien mensen het leven gekost en daarnaast zijn duizenden huizen verwoest.

De 24-jarige Kyrgios vindt het tijd voor actie en kondigt donderdag op Twitter aan dat hij op toernooien tijdens de Australische zomer (december tot en met februari) 200 dollar doneert voor elke ace die hij slaat.

De actie van Kyrgios, die in 2019 gemiddeld 16 aces per wedstrijd sloeg, krijgt steun van tenniscollega's en landgenoten John Millman en Alex de Minaur. Millman gaat 100 dollar per ace doneren en De Minaur geeft voor elke perfecte service 250 dollar.

'Het is tragisch wat er gaande is'

Kyrgios komt vrijdag voor het eerst dit jaar in actie. De nummer dertig van de wereld speelt een partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff op de ATP Cup, een nieuw landentoernooi dat uitgerekend in Australië wordt gehouden.

"Het is tragisch wat er op dit moment gaande is, vooral in mijn geboortestad Canberra", zei Kyrgios donderdag bij een persmoment van de ATP Cup. "Er is geen regen voorspeld voor de komende periode, dus het ziet er niet naar uit dat de branden op gaan houden. Dat is erg triest."

Op de ATP Cup, die in Perth, Brisbane en Sydney wordt gehouden, bereiden de tennissers zich voor op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat op 20 januari van start in Melbourne.