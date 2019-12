Maria Sharapova speelde in 2019 door blessureleed slechts vijftien wedstrijden, maar de 32-jarige Russin heeft nooit overwogen een punt achter haar loopbaan te zetten. Ze voelt zich eindelijk weer fit en aast het komende jaar op revanche.

"Eerlijk gezegd zag ik mezelf na mijn dertigste niet meer als professioneel tennisster, maar ik denk dat ik nog steeds veel kan brengen", zegt Sharapova in Australië volgens The Guardian. "Er zit nog veel vuur in mij. Zolang mijn lichaam het toestaat, hoop ik dat er nog veel tijd is voor mij om dat te laten zien."

Sharapova won in haar loopbaan tot dusver vijf Grand Slams en bereikte meerdere jaren de nummer één-positie, maar haar carrière is al enige tijd in verval. De Russin won in 2017 voor het laatst een WTA-toernooi (Tianjin), mede doordat ze vijftien maanden geschorst werd voor het gebruik van het verboden middel meldonium.

Daarnaast wordt Sharapova al enige tijd geteisterd door fysiek ongemak. In 2018 beëindigde ze haar seizoen voortijdig en dit jaar speelde de voormalige toptennisster slechts acht toernooien, waaronder de Australian Open en de US Open. Op geen enkel evenement kwam ze verder dan de kwartfinales.

Maria Sharapova hoopt dat 2020 haar jaar wordt. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een frisse start na een zwaar seizoen'

Mede door haar teleurstellende prestaties is Sharapova inmiddels afgezakt naar de 133e positie op de wereldranglijst. Hoewel haar laatste toernooizege al jaren geleden is en haar laatste Grand Slam-titel uit 2014 dateert (Roland Garros), weigert Sharapova de handdoek in de ring te gooien.

"Ik zie het als een frisse start na een zwaar seizoen", aldus Sharapova, die volgende week meedoet aan het WTA-toernooi in Brisbane (6-12 januari). "Ik heb veel ups en downs gehad. Vaak was ik er wel klaar voor, maar mijn schouder niet. Ik ben nu heel gemotiveerd om competitief te zijn. Dat is op dit moment van mijn carrière een goed teken."

Sharapova hoopt fit genoeg te zijn om eind januari mee te doen aan de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat ze in 2008 won. De Russin heeft ook titels op de andere drie grote toernooien op haar naam staan (Roland Garros in 2012 en 2014, US Open in 2006 en Wimbledon in 2004).