Kei Nishikori heeft zich afgemeld voor de Australian Open van volgende maand. De Japanner is niet op tijd hersteld van een elleboogblessure waar hij al maanden mee kampt.

"We hebben dit besluit moeten nemen, omdat ik nog altijd niet fit genoeg ben om op het hoogste niveau te presteren", zegt Nishikori. "Het was geen eenvoudige beslissing, want Australië is een van mijn favoriete plekken. Hopelijk keer ik snel terug op de baan."

De dertigjarige Nishikori liet zich in oktober opereren aan zijn elleboog en maakte zo een vroegtijdig einde aan zijn seizoen. De huidige nummer dertien van de wereld kwam in augustus voor het laatst in actie, toen hij in de derde ronde van de US Open werd uitgeschakeld door de Australiër Alex de Minaur.

Nishikori bereikte in 2019 slechts één keer de finale van een ATP-toernooi. Hij begon zijn seizoen goed door het hardcourttoernooi in het Australische Brisbane op zijn naam te schrijven, maar hij zal zijn titel daar dus niet kunnen verdedigen.

Op de Australian Open reikte Nishikori in totaal vier keer tot de kwartfinales (2012, 2015, 2016 en 2019). Dit jaar moest hij voor een plek in de halve eindstrijd opgeven tegen Novak Djokovic.

Door zijn afwezigheid in Melbourne volgende maand zal Nishikori de nodige punten verliezen op de wereldranglijst. De Australian Open wordt van 20 januari tot en met 2 februari gehouden.