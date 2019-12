Andy Murray kan komende maand niet meedoen aan de Australian Open. De Schot heeft zich zaterdag vanwege een blessure aan zijn bekken afgemeld voor het Grand Slam-toernooi.

De 32-jarige Murray liep de blessure vorige maand op tijdens de finaleronde van de Davis Cup. In Madrid haalde hij met Groot-Brittannië de halve finales, waarin gastland Spanje te sterk was.

De voormalig nummer één van de wereld hoopte in Australië voor het eerst sinds zijn rentree mee te doen aan het enkelspel van een Grand Slam-toernooi. Na overleg met zijn team besloot hij niet naar Melbourne af te reizen.

Vorig jaar kondigde Murray na zijn uitschakeling in de eerste ronde van de Australian Open juist aan zijn carrière te beëindigen vanwege een slepende heupblessure. Hij onderging eind januari een operatie aan het gewricht en wist toen niet of hij ooit nog zou kunnen tennissen.

Murray pakte in oktober eerste titel sinds 2017

De drievoudig Grand Slam-winnaar maakte in juni echter zijn rentree in het dubbelspel en speelt sinds augustus ook weer in het enkelspel. In oktober boekte Murray zijn eerste toernooizege sinds 2017. De nummer 125 van de wereldranglijst schreef het ATP-toernooi in Antwerpen op zijn naam.

Murray deed na zijn rentree al wel mee aan het dubbeltoernooi van Wimbledon. Daar vormde hij samen met Serena Williams een gelegenheidsduo, dat in de derde ronde strandde. In het mannendubbelspel was de tweede ronde het eindstation voor Murray en de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

De Australian Open gaat op 20 januari van start. Novak Djokovic verdedigt zijn titel in Melbourne, waar Murray vijf keer de finale haalde.