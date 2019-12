Leander Paes stopt aan het van komend seizoen na 29 jaar met professioneel tennis. Dat kondigde de 46-jarige Indiër woensdag aan.

"Ik wil aankondigen dat 2020 mijn afscheidsjaar wordt als professionel tennisser", aldus Paes op zijn Twitteracount. "In 2020 zal ik nog enkele toernooien spelen, maar vooral met mijn team, fans en familie genieten van mijn laatste jaar in het tennis."

Paes bedankte de fans voor hun jarenlange steun. "Jullie hebben mij geïnspireerd om te worden wie ik ben. Dit laatste jaar is ook voor jullie. Het is mijn manier om jullie te bedanken."

De tennisveteraan, die sinds zijn profdebuut in 1991 54 dubbelspeltitels en één enkelspeltitel pakte, is de meest succesvolle dubbelspelspeler aller tijden in het tennis. Gedurende zijn loopbaan speelde hij samen met meer dan honderd spelers.

Meest succesvolle speler in dubbelspel ooit

De 46-jarige Paes won in zijn loopbaan alle Grand Slam-titels in zowel het dubbelspel als het gemengde dubbel. In totaal won hij maar liefst achttien keer een van de vier belangrijkste toernooien met iemand aan zijn zijde.

In het enkelspel pakte hij slechts één ATP-titel. In 1998 was hij de beste in het Amerikaanse Newport. Op de Olympische Spelen van 1996 won hij in het enkelspel de bronzen medaille.

De meeste titels in het dubbelspel won hij aan de zijde van zijn landgenoot Mahesh Bhupathi. Tussen 1997 en 2011 won het Indiase duo 26 dubbeltitels, waaronder drie Grand Slams. Tevens bekleedden ze jarenlang de eerste plek op de ranglijst voor dubbelspelers.

Leander Paes viert in 2003 met Martina Navratilova het winnen van het gemengde dubbel op Wimbledon. (Foto: Pro Shots)