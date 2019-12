Kim Clijsters heeft maandag bekendgemaakt dat ze in maart meedoet aan onder meer Indian Wells. De 36-jarige Belgische, die in september wereldkundig maakte te willen terugkeren als professioneel tennisster, zegt nog enkele weken nodig te hebben om weer in actie te kunnen komen.

Het is nog niet bekend waar en wanneer Clijsters precies haar rentree gaat maken. De voormalige nummer één van de wereld maakte begin november bekend dat ze door een knieblessure niet kan meedoen aan de Australian Open in januari. De kans is groot dat ze in februari wel in actie komt.

"Ik wil jullie laten weten dat ik goede weken achter de rug heb wat betreft mijn knie", zegt Clijsters maandag in een video op sociale media. "Ik voel me een stuk beter. De knie is nog niet helemaal hersteld, maar ik bouw de intensiteit op tijdens trainingen. Ik heb lang genoeg getraind, maar ik moet nog even een paar weken geduld hebben."

Naast haar medische update maakte Clijsters maandag haar programma voor maart bekend. Ze doet aan het begin van die maand mee aan het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey, waarna ze ook op Indian Wells (eveneens hardcourt) en Charleston (gravel) acte de présence geeft.

Clijsters stopte in 2012 met tennis. Ze won in haar carrière tot dusver vier Grand Slam-toernooien (de US Open in 2005, 2009 en 2010 en de Australian Open in 2011) en heeft 41 WTA-titels op haar erelijst staan.