Kiki Bertens maakt deel uit van het Nederlandse Fed Cup-team voor de kwalificatieronde in februari, zo heeft captain Paul Haarhuis donderdag bekendgemaakt. De Wateringse kiest daarmee ook voor deelname aan de Olympische Spelen.

Het Nederlandse Fed Cup-team speelt op 7 en 8 februari in Den Haag tegen Wit-Rusland en Bertens zal daar de kopvrouw zijn. Ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome en dubbelspecialist Demi Schuurs zijn opgenomen in de selectie. De winnaar van het duel plaatst zich voor de Fed Cup Finals (14-19 april in Boedapest).

De 28-jarige Bertens moet uitkomen in de strijd om de Fed Cup om naar de Olympische Spelen te mogen. Hoewel ze de laatste tijd steeds afwezig was bij het landentoernooi voor vrouwen, zal de nummer negen van de WTA-ranking met het oog op Tokio 2020 dus wel in actie komen voor Nederland.

"Ik heb altijd met veel plezier met de andere meiden gespeeld in Fed Cup ontmoetingen en kijk ernaar uit in februari voor alle Nederlandse fans te spelen. Ik heb alles afgewogen en mijn keus gemaakt om voor Nederland uit te komen in de Fed Cup en de Olympische Spelen", zegt Bertens op de site van de Nederlandse tennisbond (KNLTB).

Kiki Bertens heeft de Fed Cup nodig om zich te plaatsen voor de Spelen. (Foto: Getty Images)

Eerder nog commotie rond Bertens en Olympische Spelen

Begin december ontstond er nog commotie rond Bertens en deelname aan de Olympische Spelen naar aanleiding van een interview met de Volkskrant.

In dat interview stipte Bertens aan dat ze mee moet doen aan de Fed Cup om in aanmerking te komen voor een olympisch ticket. Dat betekent dat ze onder meer het toernooi in Sint-Petersburg zou moeten missen, waardoor ze 80.000 euro zou kunnen mislopen. Bertens sprak daarna via Instagram tegen dat ze een financiële compensatie wilde voor deelname aan de Olympische Spelen.

"In het desbetreffende interview heb ik aangegeven dat het voor een tennisser net iets anders ligt en voor mij persoonlijk ieder jaar al een hele klus is om het individuele toernooischema van de WTA enigszins fris en scherp vol te houden tot het einde van het seizoen", schreef ze.

"Afgelopen seizoen heb ik te veel toernooien gespeeld om me nog goed te blijven voelen en nog maximaal te kunnen presteren. Ik was volledig opgebrand. Fed Cup spelen zie ik ook als een enorme eer en ik kijk nog met trots terug op de halve finale die we hebben bereikt."

Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro strandde Bertens direct in het dubbelspel. In Tokio zou ze op drie fronten kansrijk zijn: individueel, in het dubbelspel (met Schuurs) én in het gemengd dubbelspel (met Jean-Julien Rojer).