Roberto Bautista Agut en Fabio Fognini hebben hun deelname aan het ABN AMRO World Tennis Tournament toegezegd. Het aantal toptienspelers in Rotterdam komt daardoor op vier te staan.

Bautista Agut bezet momenteel de negende positie op de wereldranglijst. Eerder werd al bekend dat onder anderen Daniil Medvedev (ATP-5), Stéfanos Tsitsipás (ATP-6) en Gaël Monfils (ATP-10) in februari meedoen in Rotterdam Ahoy.

"Bautista Agut is een ongelooflijk sterke speler. Zijn recente winst met Spanje in de Davis Cup toont waarom hij in de top tien van de wereld terug te vinden is", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek donderdag. "Fognini kan het als nummer twaalf van de wereld iedereen lastig maken."

Bautista Agut deed in zijn loopbaan twee keer mee aan het ABN AMRO-toernooi en kwam nooit verder dan de kwartfinales. De 32-jarige Fognini maakt zijn debuut in Rotterdam.

Krajicek richt zich net als vorig jaar op het binnenhalen van meerdere subtoppers, in plaats van dat hij een groot deel van het budget besteedt aan het strikken van een wereldtopper als Rafael Nadal, Novak Djokovic of Roger Federer.

De 47e editie van het ABN AMRO-toernooi wordt van 8 tot en met 16 februari 2020 gehouden. Het ATP-toernooi werd vorig jaar gewonnen door Monfils.