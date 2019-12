Robin Haase doet volgende maand niet mee aan de Australian Open. De 32-jarige Hagenaar verkiest twee challengertoernooien in Bangkok boven het Grand Slam-toernooi in Melbourne.

Haase zou zich bij de Australian Open via de kwalificaties moeten plaatsen voor het hoofdtoernooi. De beste tennisser van Nederland, de huidige nummer 163 van de wereld, mikt echter op een wildcard voor de kwalificaties van het ATP-toernooi van Doha in de eerste week van 2020.

Haase deed de afgelopen tien jaar mee aan de Australian Open. Hij plaatste zich steevast voor het hoofdtoernooi, maar kwam nooit verder dan de derde ronde (2011). Begin dit jaar strandde hij in de tweede ronde, waarin Tomás Berdych in drie sets te sterk was.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat Haase ontbreekt op een Grand Slam. Bij de voorgaande negen edities van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open was hij altijd van de partij.

De Australian Open begint op 20 januari. Bij de vrouwen zijn Kiki Bertens en Arantxa Rus toegelaten tot het toernooi.