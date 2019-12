Kiki Bertens ontvangt dit jaar de WTA Jerry Diamond ACES Award. Dat heeft de overkoepelende tennisorganisatie voor vrouwen woensdag bekendgemaakt.

De prestigieuze prijs wordt jaarlijks na het seizoen uitgereikt aan de speelster die zich buiten de baan het meest inzette voor promotieactiviteiten en liefdadigheidsprojecten rondom de sport.

Bertens, die het jaar afsluit als de nummer negen van de wereldranglijst, wordt geprezen vanwege haar "voortdurende inzet om vrouwentennis te promoten bij fans, media en het grote publiek".

De kopvrouw van het Nederlandse tennis nam in 2019 deel aan meer dan veertig clinics, sponsorevenementen, fandagen en andere activiteiten voor goede doelen, waarmee ze volgens de WTA het tennis "dichter bij de lokale gemeenschap heeft gebracht".

De WTA Jerry Diamond ACES Award werd in 1995 in het leven geroepen voor speelsters die zich buiten de baan als boegbeeld van het tennis manifesteerden. Eerder ging de prijs onder anderen naar Linsday Davenport, Simona Halep en Elina Svitolina.

Bertens kende op de baan een redelijk succesvol jaar. Ze won de belangrijkste WTA-toernooien in Sint-Petersburg en Madrid en bereikte ook in Rosmalen, Palermo en op de WTA Elite Trophy de eindstrijd. Mede door die prestaties bereikte ze in mei met de vierde plek haar hoogste notering ooit op de wereldranglijst.

Kiki Bertens krijgt de prijs omdat ze graag tijd vrijmaakt voor haar fans en veel aan liefdadigheidswerk doet. (Foto: Pro Shots)

Ranglijstaanvoerder Barty speelster van het jaar

Naast de prijs voor Bertens werden er nog meer titels uitgereikt door de WTA. Zo werd Ashleigh Barty uitgeroepen tot WTA Player of the Year. De 23-jarige Australische won dit jaar op Roland Garros haar eerste Grand Slam-titel en greep in juni de eerste plek op de wereldranglijst, een positie die ze momenteel nog steeds bekleedt.

Timea Babos en Kristina Mladenovic werden uitgeroepen tot vrouwendubbelteam van het jaar. De 26-jarige Hongaarse en de even oude Française schreven dit jaar onder meer Roland Garros en de WTA Finals op hun naam.

Sofia Kenin mag zich de meest verbeterde speelster van 2019 noemen, terwijl US Open-winnares Bianca Andreescu de beste nieuwkomer is. Belinda Bencic krijgt de prijs voor comeback van het jaar.