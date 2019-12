Caroline Wozniacki zet na de Australian Open in januari een punt achter haar tennisloopbaan, maakte de 29-jarige Deense vrijdag bekend via Instagram.

"In de laatste maanden heb ik me gerealiseerd dat er meer is in het leven dan alleen tennis. Na mijn huwelijk met David is een van mijn doelen om een gezin te stichten", motiveert ze haar besluit om op 29-jarige leeftijd te stoppen met toptennis.

"Dit heeft niets te maken met mijn gezondheid en voelt ook niet als een definitief afscheid. Ik kijk ernaar uit om mijn opwindende reis met iedereen van jullie te delen!"

Wozniacki bezette van oktober 2010 tot 30 januari 2012 bijna onafgebroken de eerste plek op de WTA-ranglijst. In februari 2011 stootte de Belgische Kim Clijsters haar van de troon, maar zij stond slechts één week bovenaan.

Wozniacki schreef in 2018 de Australian Open op haar naam. Het is de enige Grand Slam die ze won in haar loopbaan. Een jaar eerder, in 2017, legde ze beslag op de WTA Finals, het officieuze WK in tennis.

Bij Wozniacki was de ontlading groot toen ze in 2018 ten koste van Simona Halep zegevierde op de Australian Open. In 2009 en in 2014 reikte de Deense tot de finale van de US Open, maar in beide edities moest ze zich gewonnen geven. In 2009 was Clijsters te sterk voor de Deense en vijf jaar later boekte thuisspeler Serena Williams haar zesde eindzege in New York.

Caroline Wozniacki poseert met de Australian Open-trofee, haar enige Grand Slam-zege in haar loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Er ging veel door me heen bij winnende punt'

"Er ging veel door me heen bij het winnende punt. Toen ik de bal van Halep in het net zag gaan, werd ik helemaal gek", zei ze na afloop van de gewonnen Grand Slam-finale in Australië, die liefst twee uur en 49 minuten duurde.

Haar Grand Slam-palmares bleef beperkt tot de zege in Melbourne. Wozniacki werd nadien geteisterd door blessures en haalde nooit meer haar topniveau van voorheen. In augustus 2018 kreeg ze te horen dat ze met reuma kampte. Door medicijngebruik kon ze blijven tennissen.

Sindsdien ging het bergafwaarts met Wozniacki. Ze won in oktober 2018 nog wel het WTA-toernooi van Peking, maar in 2019 kwam ze bij de Grand Slams niet verder dan de derde ronde. Voor het eerst sinds 2007 sloot ze een kalenderjaar af zonder prijs.

Wozniacki bezet momenteel de 37e plaats op de wereldranglijst. Ze haalde in haar loopbaan ruim 31 miljoen euro aan prijzengeld op.

De Australian Open wordt van 20 januari tot 2 februari afgewerkt in Melbourne.