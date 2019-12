Kiki Bertens is bereid om volgend jaar namens Nederland in actie te komen op de Olympische Spelen in Tokio, maar wel tegen een financiële compensatie. De nummer negen van de wereld vindt haar individuele carrière belangrijker.

Voor olympische deelname moet Bertens in februari in de Fed Cup meedoen tegen Wit-Rusland. In dat geval moet ze toernooien in Sint-Petersburg en Dubai laten schieten, waar ze veel geld zou kunnen verdienen.

"Ik zou door de wedstrijd tegen Wit-Rusland 80.000 euro in Sint-Petersburg kunnen mislopen. Ik hoef dat bedrag niet terug te krijgen. Ik hoef ook geen geld te verdienen aan de Fed Cup; we moeten kijken of we het een beetje tegen elkaar kunnen wegstrepen", zegt Bertens vrijdag in de Volkskrant.

"Geld is niet de drijfveer. Maar het is wel krom om alles opzij te zetten voor de Fed Cup en mijn carrière opzij te zetten zonder dat er iets tegenover staat. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt."

De 27-jarige Bertens deed in 2016 al mee aan de Spelen in Rio de Janeiro, waar ze in het enkelspel direct strandde. In Tokio is ze op drie fronten kansrijk: individueel, in het dubbelspel (met Demi Schuurs) én het gemengd dubbelspel (met Jean-Julien Rojer).

Eltingh: 'Deelname wordt al gecompenseerd'

Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van tennisbond KNLTB, heeft zijn bedenken bij de wens van Bertens. "Een financiële compensatie is ongebruikelijk", zegt hij.

"In de finale van de Fed Cup vallen voor de topspeelsters flinke bedragen te verdienen. In die zin wordt deelname aan de Fed Cup al gecompenseerd. Bertens moet met hart en ziel voor Nederland willen tennissen."

Voor Bertens is het in ieder geval een voordeel dat alle Nederlandse sporters in Tokio - in tegenstelling tot bij eerdere Spelen - naar de openingsceremonie mogen én dat ze haar eigen begeleidingsstaf mee mag nemen.

"Dat laatste is het tweede voordeel, anders was ik zeker niet naar de Spelen gegaan. De voorwaarde is dat ik een leuke tijd heb. Ik wil die olympische sfeer meekrijgen."

Bertens, onlangs getrouwd met haar fysiotherapeut Remko de Rijke, bereidt zich voor op het nieuwe seizoen, dat in januari begint. Ze hoopt met haar nieuwe coach Elise Tamaëla de top drie van de wereldranglijst te halen.

