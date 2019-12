De Zwitserse regering heeft maandag bekendgemaakt dat het gezicht van Roger Federer binnenkort op munten van 20 franc (ruim 18 euro) wordt afgedrukt. De bijna 100.000 exemplaren verschijnen in januari.

Volgens de regering is het de eerste keer dat het gezicht van een levend persoon op een speciale herdenkingsmunt wordt afgedrukt. In mei volgend jaar verschijnen er ook munten van 50 franc met het gezicht van Federer.

"Federer is waarschijnlijk de succesvolste sporter van Zwitserland ooit en de perfecte ambassadeur voor ons land", verklaart de regering van Zwitserland de keuze voor de legendarische tennisser.

Federer is met de voor hem kenmerkende éénhandige backhand op de munt van 20 franc afgebeeld. De vormgeving voor de munt van 50 franc, die in mei verschijnt, zal anders zijn.

De 38-jarige Federer geldt als een van de beste tennissers aller tijden. Hij schreef in zijn loopbaan tot dusver twintig Grand Slam-toernooien op zijn naam en is daarmee recordhouder. Hij won in zijn carrière 103 toernooien in het enkelspel en jaagt op het record van de inmiddels 69-jarige Jimmy Connors, die op 109 titels staat.

Federer, op dit moment de nummer drie van de wereld achter Novak Djokovic en lijstaanvoerder Rafael Nadal, won dit jaar het Masters-toernooi in Miami en de toernooien in Dubai, Halle en Basel. Hij bereikte ook onder meer de finale van Wimbledon, die hij na een zenuwslopende strijd verloor van Novak Djokovic.