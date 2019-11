Kiki Bertens hoopt volgend jaar onder haar nieuwe coach Elise Tamaëla de top drie van de wereldranglijst te bereiken. Dat zegt de tennisster in haar eerste uitgebreide interview sinds de breuk met Raemon Sluiter.

Bertens had op 1 november met alleen een bericht op Instagram gereageerd op het einde van de samenwerking met Sluiter, die haar vier jaar lang succesvol begeleidde. "Ik kijk met veel voldoening terug op die samenwerking en ben er trots op dat we die nu zo volwassen hebben beëindigd", zegt Bertens dinsdag tegen het AD.

Er is geen sprake van een slechte verstandhouding, benadrukt Bertens. "Ik heb vorige week nog met hem gezeten, we hebben veel gelachen. Ik ga Raemon natuurlijk ook missen. Ik ben mede dankzij hem gegroeid als mens en speelster."

"We hebben samen mooie titels gewonnen, veel lol gehad en de nodige tegenslagen overwonnen", blikt de huidige nummer negen van de WTA-ranking terug. "Het is intens om dag in dag uit samen te zijn."

Bertens gaat verder met Tamaëla als coach. De eerste toernooien met de nieuwe coach in Azië verliepen naar wens. "Het was rustig, ik kon volledig mezelf zijn en het ging wat natuurlijker dan met Raemon. Ik hoop dat ik met een nieuwe prikkel nog een extra stap kan zetten."

Bertens: 'Mijn carrière is al geslaagd'

Volgend jaar wil ze haar hoogste klassering op de wereldranglijst (vierde) verbeteren en beter presteren op de Grand Slams. Dit jaar kwam ze op geen van de vier grote toernooien verder dan de derde ronde.

"Zonder daar al te veel nadruk op te willen leggen. Want dat werkt averechts. En als ik nu zou stoppen, is mijn carrière ook al geslaagd."