Gerard Piqué vindt de nieuwe opzet van de Davis Cup een groot succes. De verdediger van FC Barcelona organiseerde vorige week met zijn bedrijf Kosmos voor het eerst de Davis Cup Finals.

"Het toernooi is verlopen zoals ik in gedachten had", zegt Piqué dinsdag in een interview met AS. "Ons motto was 'een nieuw tijdperk, dezelfde ziel', en als dit toernooi iets had, dan was het wel een ziel."

"Alle onderdelen van de Davis Cup schitterden. We zagen de Servische spelers in tranen na hun dramatische uitschakeling, Canada haalde voor het eerst de finale. Er was de unieke emotie die de Davis Cup al jarenlang kenmerkt."

Kosmos voerde een rigoureuze aanpassing door in het toernooi dat een geschiedenis van 119 jaar heeft. Voor het eerst werd het toernooi in één stad (Madrid) gespeeld. Achttien landen streden om de eindzege, met gastland Spanje als eerste winnaar van het officieuze 'WK tennis'.

De landen speelden twee enkelpartijen en een dubbel tegen elkaar. Voorheen bestond een Davis Cup-ontmoeting uit vijf partijen (vier enkels en één dubbel). Het toernooi telde vier rondes, verspreid over het hele jaar.

"De essentie is niet veranderd", vindt Piqué. "De spanning is zelfs groter. Voorheen duurde een Davis Cup-ontmoeting drie dagen, nu is het veel dynamischer met een wedstrijd tussen twee landen van enkele uren."

Kritiek na wedstrijd tot 4.04 uur 's nachts

Toch was er veel kritiek op de eerste editie van het toernooi. In twee van de drie stadions was er vaak weinig publiek. Bovendien was het duel tussen de Verenigde Staten en Italië pas om 4.04 uur 's nachts afgelopen.

Het gebeurde in de historie pas eenmaal eerder dat een tenniswedstrijd later eindigde. Op de Australian Open van 2008 duurde een partij tussen Marcos Baghdatis en Lleyton Hewitt tot 4.33 uur.

"Ik snap dat dit geen tijden zijn en in de toekomst moet dit anders", zegt Piqué. "Alle wedstrijden op die dag duurden gewoon erg lang en gelukkig hoefden beide landen de volgende dag niet te spelen. Over een paar jaar zal dit gewoon een leuke anekdote zijn."

Davis Cup Finals mogelijk samengevoegd met ATP Cup

De Davis Cup Finals is niet het enige nieuwe tennistoernooi. Begin januari wordt in drie Australische steden de ATP Cup gespeeld. 24 landen nemen het hier tegen elkaar op. In tegenstelling tot de Davis Cup Finals heeft Nederland zich voor dit evenement niet gekwalificeerd.

Topspelers Rafael Nadal, Novak Djokovic en de ATP pleiten ervoor om de toernooien in de toekomst samen te voegen. "Ze willen een supertoernooi dat twee weken duurt", zegt Piqué. "Wij zijn er voorstander van om uit te breiden naar 24 landen."

"Mogelijk moeten we ons toernooi dan verplaatsen naar september of oktober, vlak na de US Open. We hopen hier de komende maanden een akkoord over te bereiken met de ATP."