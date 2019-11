Feliciano López en Roberto Bautista Agut kunnen Rafael Nadal niet genoeg prijzen voor zijn rol in het Spaanse team bij de Davis Cup Finals. De Spanjaarden wonnen de eerste editie van het vernieuwde landentoernooi door Canada zondag in de finale te verslaan.

In tegenstelling tot veel andere ontmoetingen op de Davis Cup Finals afgelopen week was de eindstrijd al na twee duels beslist. Bautista Agut zette Spanje op voorsprong door Félix Auger-Aliassime in twee sets te verslaan. Nadal maakte het vervolgens af door Denis Shapovalov zonder setverlies opzij te zetten.

Voor Nadal was het zijn zevende overwinning in zeven duels op de Davis Cup Finals, waardoor hij een cruciale bijdrage leverde aan de zesde titel van Spanje. López, die samen met Nadal, Bautista Agut, Pablo Carreño Busta en Marcel Granollers het Spaanse team vormde, vindt het lastig om de waarde van Nadal in woorden uit te drukken.

"Ik kan jullie wel vertellen dat hij een superheld is, maar ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag", zei López op de persconferentie na de finale. "Hij is in staat om dingen te doen die niemand van ons kan. In mijn ogen is Rafael een geweldig mens en een buitengewone tennisser. Ik heb nog nooit zoiets gezien."

Bautista Agut vult zijn teamgenoot aan. "Rafa is niet voor niets onze MVP (Most Valuable Player, red). Dat laatste punt van hem tegen Shapovalov was geweldig. Het gaf een ongelooflijk goed gevoel. Het is heel speciaal om deel uit te maken van dit team en ik moet zeggen dat dit een van de beste weken uit mijn carrière is."

Rafael Nadal won al zijn partijen op de Davis Cup Finals. (Foto: Pro Shots)

'We hebben veel meegemaakt de afgelopen week'

Spanje eindigde al bovenaan in een groep met Kroatië en Rusland en rekende op weg naar de finale af met Argentinië en Groot-Brittannië. Het was ondanks het succes een roerige week voor het Spaanse team, want Bautista Agut keerde donderdag tijdelijk huiswaarts vanwege het overlijden van zijn vader.

"We hebben veel meegemaakt de afgelopen week", realiseerde de 33-jarige Nadal zich. "De vader van Roberto die overleed, Marcel die zaterdag niet meer kon bewegen door rugpijn en Pablo die geblesseerd raakte in zijn singlepartij. Als je dan toch hier voor eigen publiek in Madrid de titel wint, is dat eigenlijk onbeschrijflijk."

Hoewel de meeste aandacht logischerwijs op Nadal wordt gevestigd, benadrukt de nummer één van de wereld dat hij het niet alleen had kunnen doen. "Wat Roberto in de finale heeft gedaan, is wat mij betreft buitenaards. Ik zie ook weinig teams waarbij alle vijf de spelers minstens één duel hebben gespeeld."

"Dat de hele ploeg aan de eindzege heeft bijgedragen, maakt deze titel voor mij alleen maar specialer. Het geeft een geweldig gevoel, vooral omdat we het feest kunnen vieren met de mensen die ons al de hele week hebben gesteund. Dit is voor ons allemaal onvergetelijk."