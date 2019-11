Rafael Nadal heeft zondag met Spanje de eerste editie van de Davis Cup Finals in Madrid gewonnen. De nummer één van de wereld rekende met zijn ploeg in de eindstrijd af met Canada.

Nadal zorgde in de tweede enkelpartij voor het beslissende punt in de finale. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar klopte Denis Shapovalov met 6-3 en 7-6 (7), waardoor Canada op een onoverbrugbare 2-0-achterstand kwam.

In de eerste set had Nadal genoeg aan één break. Shapovalov maakte het de Mallorcaan in het tweede bedrijf een stuk lastiger en daarin moest een tiebreak de beslissing brengen. De Canadees werkte twee matchpoints weg en verspeelde zelf een setpunt, waarna hij op het derde matchpoint wel moest buigen.

Eerder op de dag bracht Robert Bautista Agut Spanje op voorsprong. De nummer negen van de wereld, die een paar dagen geleden de ploeg nog verliet vanwege het overlijden van zijn vader, versloeg bij zijn terugkeer in Madrid de pas negentienjarige Félix Auger-Aliassime met 7-6 (3) en 6-3.

Bautista Agut en Auger-Aliassime hielden in de eerste set gelijke tred, waardoor een tiebreak de doorslag moest geven. Daarin benutte de Spanjaard zijn eerste setpunt. In het tweede bedrijf werkte de Canadees een break achterstand weg, maar kwam hij een tweede break niet meer te boven.

Rafael Nadal zorgde voor het beslissende punt in de finale tegen Canada. (Foto: Pro Shots)

Spanje won Davis Cup voor het laatst sinds 2011

Spanje veroverde de Davis Cup voor de zesde keer en voor het eerst sinds 2011. Eerder wonnen de Zuid-Europeanen het landentoernooi in 2000, 2004, 2008 en 2009. De Verenigde Staten zijn met 32 Davis Cups recordwinnaar.

De Davis Cup werd voor het eerst gespeeld volgens een nieuwe opzet. Daarin namen achttien landen het in een finaleronde van één week tegen elkaar op.

Ook Nederland plaatste zich voor de Davis Cup Finals, maar de ploeg van captain Paul Haarhuis werd in de groepsfase werd uitgeschakeld. Oranje verloor daarin van Groot-Brittannië en Kazachstan.