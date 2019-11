Het Nederlandse Davis Cup-team neemt het in maart in de kwalificatieronde op tegen Kazachstan. De ploeg van Paul Haarhuis trof de Oost-Europeanen deze week ook al in de groepsfase van de Davis Cup Finals.

Het ongeplaatste Nederland en het geplaatste Kazachstan werden zondag bij de loting van de kwalificatieronde opnieuw aan elkaar gekoppeld. De ondergrond van het treffen moet nog worden bepaald.

De wedstrijden - vier enkelpartijen en een dubbel volgens het best-of-threeprincipe - zullen worden gespeeld op 6 en 7 maart. De winnaar van het duel plaatst zich voor de Davis Cup Finals van 2020 in Madrid. De verliezer speelt in september 2020 een wedstrijd in Wereldgroep I.

Nederland verloor deze week bij de Finals in Madrid met 1-2 van Kazachstan. Robin Haase won in het enkelspel nog wel van Alexander Bublik, maar Botic van de Zandschulp was niet opgewassen tegen Mikhail Kukushkin en Haase en Jean-Julien Rojer verloren het cruciale dubbelspel van Bublik en Kukushkin.

Dit jaar wordt er voor het eerst volgens een nieuwe opzet gespeeld in de Davis Cup.