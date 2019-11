Canada heeft zaterdag als eerste land de finale bereikt van de Davis Cup Finals in Madrid. Rusland werd in een ware thriller met 2-1 verslagen.

De spannende strijd werd pas beslist in de tiebreak van de slotset van het dubbelspel, waarin Vasek Pospisil en Denis Shapovalov namens Canada aantraden tegen Karen Khachanov en Andrey Rublev.

De Russen namen in die tiebreak als eerste een kleine voorsprong, maar Canada herstelde dat evenwicht. Op het eerste matchpoint sloegen Pospisil en Shapovalov toe: 6-3, 3-6 en 7-6 (5).

Rublev had Rusland eerder op een 1-0-voorsprong gezet. Hij was in de openingspartij in twee sets te sterk voor Pospisil: 6-4 en 6-4.

Khachanov kreeg daarna de kans om de tweestrijd te beslissen. Shapovalov was in drie sets echter te sterk voor de Rus en bracht de stand daarmee in evenwicht: 6-4, 4-6 en 6-4.

In de finale van de nieuwe opzet van het landentoernooi wacht de winnaar van de partij tussen gastland Spanje en Groot-Brittannië. Bij de Spanjaarden doet onder anderen Rafael Nadal mee, terwijl de Britten, die eerder van Nederland wonnen, kunnen rekenen op Andy Murray.