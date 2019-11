Novak Djokovic is er vrijdag met Servië niet in geslaagd de halve eindstrijd van de Davis Cup Finals te bereiken. De Serviërs verloren hun ontmoeting met Rusland in de kwartfinale met 2-1. Rafael Nadal (Spanje) en Andy Murray (Groot-Brittannië) voegden zich wel bij de laatste vier.

Rusland kwam al op voorsprong tegen Servië, nadat Andrey Rublev in twee sets te sterk was voor Filip Krajinovic (6-1 en 6-2). Djokovic trok de stand vervolgens gelijk door Karen Khachanov met 6-3 en 6-3 opzij te zetten.

De allesbeslissende dubbelpartij tussen Khachanov/Rublev en Djokovic/Viktor Troicki ging lange tijd gelijk op en ontaardde in een zenuwslopende slotfase. Het Servische duo miste in de tiebreak van de derde set drie matchpoints, terwijl Rusland na twee uur en een kwartier aan één wedstrijdpunt genoeg had: 6-4, 4-6 en 7-6 (8).

Voor een plek in de finale neemt Rusland het op tegen Canada, dat donderdag afrekende met Australië. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Groot-Brittannië, die respectievelijk te sterk waren voor Argentinië en Duitsland.

Spanje heeft meer moeite dan Groot-Brittannië

Kyle Edmund zette Groot-Brittannië op voorsprong door Philipp Kohlschreiber in twee sets te verslaan (6-3 en 7-5), waarna Daniel Evans het onderonsje met de Duitsers besliste door na een driesetter van 2 uur en 24 minuten af te rekenen met Jan-Lennard Struff: 7-6 (6), 3-6 en 7-6 (2).

Bij Spanje-Argentinië was het wat spannender - na twee singles stond het gelijk - en moest de dubbelpartij de beslissing brengen. Daarin bleken Nadal en Marcel Granollers in drie sets te sterk voor Maximo Gonzalez en Leonardo Mayer: 6-4, 4-6 en 6-3.

Nederland deed ook mee aan de maandag begonnen Davis Cup Finals, maar de ploeg van captain Paul Haarhuis was in de groepsfase niet opgewassen tegen Groot-Brittannië en Kazachstan. De halve finales worden zaterdag afgewerkt en de finale staat zondag op het programma.