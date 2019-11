Novak Djokovic heeft zijn zorgen over de overvolle tenniskalender geuit en hoopt dat er toernooien gecombineerd kunnen worden. De Laver Cup en Davis Cup Finals volgen elkaar in korte tijd op en daar komt in januari ook nog eens de ATP Cup bij.

"Het is zeker niet makkelijk. Er moeten offers gebracht worden, daar ontkom je niet aan. Je kunt niet alles positief en ideaal houden", aldus Djokovic, die met Servië inmiddels kwartfinalist is bij de Davis Cup Finals in Madrid.

"Helaas is het in de afgelopen drie jaar niet gelukt om de twee evenementen samen te brengen, maar het positieve is dat de intentie er nog steeds is. In mijn ogen kunnen de toernooien er niet los van elkaar zijn terwijl er maar zes weken tussenzit."

De Laver Cup, waarbij een Europees team het tegen een formatie met spelers uit de rest van de wereld opneemt, werd dit jaar van 20 tot en met 22 september gehouden. De Davis Cup Finals, die niet door de ATP worden georganiseerd, zijn van 18 november tot en met 24 november.

Begin 2020 (3 tot en met 12 januari) volgt bovendien de eerste editie van de ATP Cup, waarbij er eveneens landenteams tegenover elkaar staan.

Novak Djokovic in actie namens Servië bij de Davis Cup Finals in Madrid. (Foto: Pro Shots)

Djokovic lid van spelersraad ATP

Djokovic is net als topspelers Roger Federer en Rafael Nadal onderdeel van de spelersraad van de ATP, waardoor hij mee mag praten over de toekomst van het tennis. Richting nieuwe gesprekken wil hij eerst de ATP Cup afwachten.

"We zullen in Australië zien wat de ATP Cup ons gaat brengen. Ik denk wel dat het toernooi een succes wordt, want er zullen veel topspelers meedoen omdat het in aanloop naar de Australian Open is", zegt hij.

De ervaren Serviër deelt ook de kritiek van Nadal op de nieuwe opzet van de Davis Cup Finals, waarbij veel partijen tot diep in de nacht duren vanwege het overvolle speelschema.

"Een programma met achttien teams in een week is gewoon heel ingewikkeld. Misschien moet er een elitetoernooi met acht in plaats van achttien deelnemers van gemaakt worden, met kwalificatiewedstrijden op verschillende locaties."

Servië-Rusland, Groot-Brittannië-Duitsland en Argentinië-Spanje zijn de affiches in de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Canada is ten koste van Australië al zeker van de halve eindstrijd.