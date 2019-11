Rafael Nadal is kritisch over het drukke speelschema in de nieuwe opzet van de Davis Cup. De nummer één van de wereld vindt het maar niets dat er partijen in de nacht worden gespeeld.

Bij de Davis Cup zijn dit jaar voor het eerst in 118 jaar hervormingen doorgevoerd, waardoor de finale van het toernooi voor landenteams in Madrid in één week wordt afgewerkt.

Nadal was zowel dinsdag in zijn eerste enkelpartij als woensdag in zijn dubbelpartij met landgenoot Marcel Granollers pas 's nachts klaar. De confrontatie tussen Italië en de Verenigde Staten was in de nacht van woensdag op donderdag zelfs pas tegen 4.00 uur beslist.

"Het is moeilijk om nu al over de gehele opzet te oordelen en na het toernooi zal ik een beter beeld hebben, maar het enige negatieve vind ik vooralsnog dat onze dubbelpartij bijvoorbeeld pas om kwart voor één 's nachts begon", aldus Nadal.

"Dat brengt grote problemen met zich mee voor ons, maar ook voor de toeschouwers die naar het stadion komen. De volgende dag is gewoon weer een werkdag voor ze."

Rafael Nadal in actie tijdens de Davis Cup Finals in Madrid. (Foto: Pro Shots)

Ook Spaanse teamcaptain kritisch

De 33-jarige Nadal is niet de enige met kritiek op het overvolle schema. Hij krijgt bijval van Sergi Bruguera, de captain van de Spaanse ploeg: "Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, want je kunt niet tot twee uur 's nachts doorspelen. Dinsdag kon ik Nadal niet inzetten in het dubbelspel, omdat de partij pas om half één begon en hij de volgende dag weer moest spelen. Daar moet een oplossing voor komen."

Nadal won zijn eerste twee enkelpartijen en won aan de zijde van Granollers ook in het dubbelspel. Hij hielp Spanje daarmee langs Rusland en Kroatië, wat betekent dat de Zuid-Europeanen als eerste zeker zijn van de kwartfinales.

Voor Nederland zitten de Davis Cup Finals er al op. De ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis verloor van Kazachstan en moest woensdag ook buigen voor Groot-Brittannië.