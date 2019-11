Robin Haase sluit het tennisseizoen met een tevreden gevoel af. De Hagenaar won zijn beide enkelpartijen bij de Davis Cup Finals, maar hij kon niet voorkomen dat Nederland woensdag werd uitgeschakeld.

"Ik heb hier in Madrid twee spelers verslagen die hoog op de wereldranglijst staan en in die partijen heb ik steeds een hoog niveau gehaald", liet Haase na de groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië weten. "Ik heb ze écht verslagen en niets gekregen. Daar word ik blij van."

De 32-jarige Haase won woensdag tegen de Britten zijn enkelpartij tegen Daniel Evans. De Zuid-Hollander, die is afgezakt naar de 163e plaats op de wereldranglijst, knokte zich tegen de mondiale nummer 42 knap terug van een achterstand: 3-6, 7-6 (5) en 6-4.

Een dag eerder was hij tijdens de openingswedstrijd tegen Kazachstan in een thriller te sterk voor Alexander Bublik: 7-5, 3-6 en 7-6 (5). De 22-jarige Bublik bezet de 57e plaats op de ATP-ranking.

Robin Haase tijdens zijn partij tegen Daniel Evans. (Foto: Pro Shots)

'Dit concept heeft zijn haken en ogen'

Ondanks de overwinningen van Haase verloor Nederland beide groepswedstrijden in Madrid met 1-2. Het is de eerste keer dat de Davis Cup volgens deze opzet wordt afgewerkt. Daarbij nemen achttien landen het in een finaleronde van één week tegen elkaar op.

"De Davis Cup is nu klaar voor ons", concludeerde Haase. "Dit concept heeft wel zijn haken en ogen. De sfeer tijdens de wedstrijden van Nederland was steeds geweldig, maar zoals tegen Kazachstan speel je wel voor heel weinig mensen."

Captain Paul Haarhuis vindt dat Nederland meer had verdiend. Bij een overwinning in het dubbelspel tegen Groot-Brittannië had zijn ploeg nog wel meegedaan om een plek in de kwartfinales.

"Zowel tegen Kazachstan als tegen Groot-Brittannië is niets onze kant opgevallen", blikte Haarhuis terug. "Als het was meegevallen, dan waren wij nu gewoon als poulewinnaar door naar de kwartfinales."

"Het was heel close op onze wedstrijddagen. Ik kan mijn spelers niets verwijten en ben trots op mijn jongens. Wij moeten nu even door de zure appel heen bijten."