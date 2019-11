Nederland is woensdag uitgeschakeld in de Davis Cup Finals. Na een nederlaag van Tallon Griekspoor en een zege van Robin Haase gingen Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof onderuit in het dubbelspel tegen Groot-Brittannië, waardoor met 1-2 werd verloren.

Rojer en Koolhof verloren met 4-6 en 6-7 (6) van Jamie Murray en Neal Skupsky. Eerder op de dag knokte Haase zich met 3-6, 7-6 (5) en 6-4 langs Daniel Evans en kon Griekspoor net niet stunten tegen Andy Murray: 7-6 (6), 4-6 en 6-7 (5).

Door de nederlaag tegen Groot-Brittannië eindigt Nederland als derde en laatste in groep F. Dinsdag verloor de ploeg van captain Paul Haarhuis de openingswedstrijd tegen Kazachstan eveneens met 1-2. Haase won toen van de Kazach Alexander Bublik, maar ging daarna met Rojer ten onder in het dubbelspel.

De zes poulewinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales, die vrijdag worden gespeeld in Madrid.

Andy Murray bleek net een maatje te groot voor Tallon Griekspoor. (Foto: Getty Images)

Griekspoor maakt het Murray lastig

Griekspoor kreeg tegen Murray de voorkeur boven Botic van de Zandschulp, die dinsdag nog aantrad tegen Kazachstan. De Haarlemmer pakte verrassend de eerste set. Nadat beide spelers elkaars service niet wisten te breken, moest een tiebreak voor de beslissing zorgen. Daarin sloeg hij bij zijn tweede kans toe.

In het tweede bedrijf leverde Griekspoor direct zijn service in. Die achterstand werkte de nummer 179 van de wereld in de zesde game weg, maar Murray brak daarna opnieuw en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

In de beslissende set liep Griekspoor uit naar een 4-1-voorsprong. Een dramatische servicegame kostte hem echter de voorsprong, waarna een nieuwe tiebreak de beslissing moest brengen. Ook daarin nam de Nederlander het initiatief, maar sloeg Murray op zijn eerste matchpoint meteen toe.

Robin Haase was het tijdens zijn partij tegen Daniel Evans niet altijd eens met de umpire. (Foto: Pro Shots)

Haase knokt zich langs Evans

Haase begon matig aan zijn partij tegen Evans, waarin hij direct een break achter kwam. De Hagenaar, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 163e plaats, wist het evenwicht in het vervolg van de eerste set niet meer te herstellen.

In het tweede bedrijf nam Evans een break voorsprong in de zevende game en leek de uitschakeling van Nederland nabij. Haase knokte zich echter terug, overleefde vervolgens drie breakpoints en sleepte er een tiebreak uit, waarin de Nederlander op zijn tweede setpunt toesloeg.

Haase forceerde in de openingsgame van de beslissende set meteen een break. Daarna verspeelde hij weliswaar vier breakpoints, maar de voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Na bijna 2,5 uur maakte hij de partij op zijn derde matchpoint af.