Tallon Griekspoor heeft woensdag tegen Andy Murray net niet voor een stunt gezorgd in het duel in de Davis Cup Finals. Hij ging ondanks een break voorsprong in drie sets ten onder. Nederland staat daardoor met 1-0 achter.

De 23-jarige Haarlemmer kreeg in het tweede groepsduel van de Davis Cup Finals de voorkeur boven Botic van de Zandschulp, die dinsdag nog aantrad tegen Kazachstan.

De nummer 179 van de wereld maakte de keuze van captain Paul Haarhuis waar door amper een krimp te geven tegen de voormalig nummer één van de wereld. In de beslissende tiebreak was Murray echter net te sterk: 6-7 (6), 6-4 en 7-6 (5).

Robin Haase speelt later op woensdag tegen Daniel Evans. Daarna volgt nog het dubbelspel. Haase won dinsdag van de Kazak Alexander Búblik, maar ging daarna met Jean-Julien Rojer ten onder in het dubbelspel. Daardoor verloor Nederland met 2-1.

De equipe moet het duel met de Britten winnen om nog kans te maken op een plek in de kwartfinales van het toernooi in Madrid, dat sinds dit jaar via een nieuwe opzet wordt gespeeld. De zes poulewinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales, die vrijdag worden gespeeld.

Andy Murray bleek net een maatje te groot voor Tallon Griekspoor. (Foto: Getty Images)

Griekspoor verspeelt break voorsprong

Griekspoor pakte in Madrid verrassend de eerste set. Nadat beide spelers elkaars service niet wisten te breken, moest een tiebreak voor de beslissing zorgen. Daarin sloeg Griekspoor op zijn tweede kans toe.

De Haarlemmer verspeelde in de eerste game van de tweede set direct zijn service. Die achterstand maakte hij in de zesde game goed, maar Murray wist direct daarna opnieuw te breken. Die voorsprong gaf de olympisch kampioen van 2012 en 2016 niet uit handen.

In set drie leek Griekspoor de beste papieren in handen te hebben om zijn land op voorsprong te zetten. Hij brak Murray al snel en liep uit naar een 4-1-voorsprong. Een dramatische servicegame kostte hem echter de voorsprong, waarna een nieuwe tiebreak de beslissing moest brengen.

Ook daarin nam Griekspoor het initiatief door de eerste minibreak te plaatsen. Ook die voorsprong was niet aan hem besteed, mede door een bal die via de netband aan de verkeerde kant van het net viel. Murray kwam bij 6-5 op matchpoint en sloeg bij zijn eerste kans direct toe.