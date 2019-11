Het Nederlandse Davis Cup-team heeft dinsdag de confrontatie met Kazachstan in de finaleronde verloren. Het beslissende tweede punt werd door de Kazachen in het afsluitende dubbelspel gepakt: 1-2.

Robin Haase en Jean-Julien Rojer verloren het cruciale dubbelspel in Madrid met 4-6 en 6-7 (2) van Alexander Bublik en Mikhail Kukushkin.

In de eerste set kregen Haase en Rojer één breakkans tegen, maar dat werd door Bublik en Kukushkin bij 2-2 wel verzilverd. In het tweede bedrijf was het duo uit Kazachstan na een spannende set veel te sterk in de tiebreak op het Spaanse hardcourt.

Eerder op de dag won Haase in het enkelspel nog wel van Bublik (7-5, 3-6 en 7-6 (5)), maar Botic van de Zandschulp was in zijn partij niet opgewassen tegen Kukushkin (2-6 en 2-6).

Nederland moet winnen van Groot-Brittannië

In de nieuwe opzet van de eindronde van de Davis Cup zit Nederland in een groep met Kazachstan en Groot-Brittannië. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelpartijen en een dubbelpartij. Woensdag speelt Nederland tegen Groot-Brittannië.

De zes poulewinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales (vrijdag). Nederland moet dus van Groot-Brittannië winnen om nog kans te maken op een plek in de knock-outfase.

De halve finales worden zaterdag afgewerkt en de finale is zondag.