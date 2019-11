Robin Haase heeft het Nederlandse Davis Cup-team naast Kazachstan gezet in de Davis Cup Finals in Madrid: 1-1. De Hagenaar won dinsdag zijn partij van Alexander Búblik.

De 32-jarige Haase, inmiddels de nummer 163 van de wereld, was met 7-5, 3-6 en 7-6 (5) te sterk voor de tien jaar jongere Búblik (ATP-57).

Haase had genoeg aan een break in de twaalfde game om de openingsset binnen te slepen. Búblik sloeg een set later op 1-2 toe bij de enige kans die hij in het tweede bedrijf kreeg. In de derde set miste Haase bij 5-4 nog een matchpoint, maar hij maakte het in een spannende tiebreak alsnog af.

Eerder dinsdag had Botic van de Zandschulp bij zijn Davis Cup-debuut verloren van Mikhail Kukushkin. De 24-jarige Nederlander, zelf de nummer tweehonderd van de wereld, ging met 2-6 en 2-6 onderuit tegen de 31-jarige Kukushkin (ATP-67).

Botic van de Zandschulp redde het niet tegen Mikhail Kukushkin. (Foto: Getty Images)

Dubbelspel moet beslissing brengen

De beslissing bij Nederland-Kazachstan valt later op de dag bij het dubbelspel. Haase en Jean-Julien Rojer nemen het op tegen Búblik en Kukushkin.

In de nieuwe opzet van de eindronde van de Davis Cup zit Nederland in een groep met Kazachstan en Groot-Brittannië. Elke interland bestaat uit drie wedstrijden: twee enkelpartijen en een dubbelpartij. Woensdag speelt Nederland tegen Groot-Brittannië.

De zes poulewinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales (vrijdag). De halve finales worden zaterdag afgewerkt en de finale is zondag.