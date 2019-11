Stéfanos Tsitsipás heeft zondag in Londen de ATP Finals op zijn naam geschreven. De Griek rekende in een spannende finale af met de Oostenrijker Dominic Thiem.

De 21-jarige Tsitsipás, die voor het eerst meedeed aan het prestigieuze eindejaarstoernooi, was in drie sets te sterk voor de vijf jaar oude Thiem: 6-7 (6), 6-2 en 7-6 (4). De partij op het hardcourt in de O2 Arena nam ruim 2,5 uur in beslag.

De eerste set was een gelijkopgaande strijd, die uitmondde in een tiebreak. Daarin sloeg Thiem, de nummer vijf van de wereld, toe op zijn tweede setpunt. In het tweede bedrijf herpakte Tsitsipás zich en kwam met 4-0 voor. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, waardoor een derde set de beslissing moest brengen.

Daarin leek Tsitsipás met een 2-1-voorsprong op weg naar de winst, maar Thiem herstelde het evenwicht in de zesde game. Uiteindelijk moest een tiebreak de doorslag geven en daarin was de mondiale nummer zes net iets sterker.

Stéfanos Tsitsipás veroverde pas zijn vierde titel op de ATP Tour. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás boekt tweede toernooizege van dit jaar

Met zijn overwinning nam Tsitsipás revanche op Thiem voor zijn nederlaag van begin vorige maand in de finale in Peking. Naast de ATP Finals won de Griek dit jaar alleen het graveltoernooi in het Portugese Estoril. In totaal heeft hij nu vier ATP-titels op zijn palmares staan.

Tsitsipás zorgde in de halve eindstrijd van de ATP Finals voor een flinke verrassing met de uitschakeling van Roger Federer. Thiem, die in de groepsfase van zowel Novak Djokovic als Federer won, klopte bij de laatste vier titelverdediger Alexander Zverev.

Voor Djokovic, die vorig jaar verliezend finalist was op de ATP Finals, viel het doek al in de groepsfase. Ook Rafael Nadal werd in zijn poule uitgeschakeld, maar de Spanjaard behield wel zijn eerste plek op de wereldranglijst.