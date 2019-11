Het seizoen van Roger Federer kwam zaterdag ten einde met een nederlaag tegen Stéfanos Tsitsipás in de halve finales op de ATP Finals. De Zwitser baalde na afloop van de partij tegen de Griek vooral van zijn eigen spel.

"Ik heb zeker mijn kansen gehad", aldus Federer, die slechts één van zijn twaalf breekpunten benutte, op de site van de ATP. "Maar wanneer mijn spel slecht was, was het meteen ook heel slecht. Zo mis ik twee smashes in één game, dat kan niet op dit niveau."

Die wisselvalligheid kwam de Zwitser duur te staan tegen de bedrijvige Tsitsipás. "Ik ben gefrustreerd dat ik niet beter speelde. Op de momenten dat het wel even liep en ik mezelf terug dacht te vechten, gaf ik het daarna weer weg. Zo vergooide ik mijn kansen."

Waar Federer kritisch op zichzelf was, had hij voor zijn tegenstander juist lof. "Ik speelde slordig, maar dat kwam ook door Stéfanos. Hij speelde agressief en bedacht steeds iets op het juiste moment. Hij was vandaag gewoon beter dan ik."

Tsitsipás treft zondag in de finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi Dominic Thiem. De Oostenrijker was in de andere halve finale met 7-5 en 6-3 te sterk voor titelverdediger Alexander Zverev.

Roger Federer feliciteert Stéfanos Tsitsipás met diens overwinning. (Foto: Pro Shots)

Blik Federer alweer op volgend seizoen

De 38-jarige Zwitser denkt ondanks zijn gevorderde leeftijd nog niet aan stoppen. Federer wil volgend jaar wederom meespelen om de prijzen.

"Het seizoen zit erop, daar kan ik niets aan veranderen. Het eindigt nu met een teleurstelling, maar ik kan tevreden zijn over hoe ik dit jaar gespeeld heb. Ik heb ontzettend veel zin in volgend seizoen."

"Het spelen van veel wedstrijden gaat niet meer zo makkelijk als tien, vijftien jaar geleden", gaf Federer glimlachend toe. "Ik moet er meer voor doen en meer voor laten. Maar ik kan nog steeds mee en dan blijft het spelletje leuk."