Roger Federer is er zaterdag niet in geslaagd om voor de elfde keer in zijn loopbaan door te dringen tot de eindstrijd van de ATP Finals. Stéfanos Tsitsipás was in Londen in twee sets te sterk voor de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Het werd in de O2 Arena 6-3 en 6-4 voor de 21-jarige nummer zes van de wereld, die sterk speelde. Federer, de nummer drie van de mondiale ranking, was op de belangrijke momenten soms slordig.

De 38-jarige Federer haalde in 2003 voor het eerst de finale van de ATP Finals en stond ook in 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 en 2015 in de eindstrijd. Hij won het prestigieuze eindejaarstoernooi in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011 en is daarmee recordhouder.

Voor Tsitsipás is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de finale van een groot toernooi haalt. Op Grand Slams is de halve finales op de Australian Open het beste resultaat van de talentvolle Griek.

In de eerste set had Tsitsipás tegen Federer aan een vroege break genoeg. In de tweede set volgden bij 1-1 drie breaks over en weer - waarvan twee voor de Griek - en maakte Tsitsipás het bij 5-4 op zijn eerste matchpoint af met een ace.

Zijn tegenstander komt later op zaterdag uit de partij tussen Dominic Thiem en titelverdediger Alexander Zverev, die vanaf 21.00 uur tegenover elkaar staan in Londen. Novak Djokovic en Rafael Nadal strandden al in de groepsfase.

Vreugde bij Stéfanos Tsitsipás. (Foto: Pro Shots)