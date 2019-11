Dominic Thiem heeft zich zaterdag voor de eindstrijd van de ATP Finals geplaatst. De Oostenrijker rekende af met titelverdediger Alexander Zverev en stuit in de finale op Stéfanos Tsitsipás, die eerder op de dag van Roger Federer won.

Nummer vijf van de wereld Thiem stond geen set af tegen Zverev, de mondiale nummer zeven. Het werd 7-5 en 6-3 in de O2 Arena in Londen.

De 26-jarige Thiem staat voor de derde keer in zijn carrière in de finale van een groot toernooi. Zowel dit jaar als vorig jaar was hij verliezend finalist op Roland Garros.

De vier jaar jongere Zverev won de ATP Finals vorig jaar door in de finale af te rekenen met Novak Djokovic. Op Grand Slam-toernooien kwam hij voorlopig niet verder dan de kwartfinales.

Eerder op de dag was twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer niet opgewassen tegen de 21-jarige Tsitsipás, die met 6-3 en 6-4. Federer, die als nummer drie van de wereld tegenover de nummer zes stond, was op de belangrijke momenten soms slordig.

De 38-jarige Federer haalde in 2003 voor het eerst de finale van de ATP Finals en stond ook in 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 en 2015 in de eindstrijd. Hij won het prestigieuze eindejaarstoernooi in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011 en is daarmee recordhouder.

Voor Tsitsipás is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de finale van een groot toernooi haalt. Op Grand Slams is de halve finales op de Australian Open het beste resultaat van de talentvolle Griek. De finale van de ATP Finals is zondag.

Teleurstelling bij Roger Federer. (Foto: Pro Shots)