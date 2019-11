Rafael Nadal kan moeilijk geloven dat hij erin is geslaagd het jaar af te sluiten als nummer één van de wereld. De Spanjaard bleef Novak Djokovic voor in de spannende strijd om de hoogste positie van de ATP-ranking.

De 33-jarige Nadal werd vrijdag ondanks een overwinning op Stéfanos Tsitsipás uitgeschakeld in de groepsfase van de ATP Finals, maar datzelfde gold voor concurrent Djokovic. De één jaar jongere Serviër kan de Spanjaard in 2019 daardoor niet meer passeren op de wereldranglijst.

"Deze trofee staat voor mijn prestaties in het hele jaar, dus ik kan de fans niet genoeg bedanken voor alle steun. Ik ben heel erg blij", zei een vereerde Nadal bij de uitreiking van de beker in de O2 Arena in Londen, waar de wedstrijden op de ATP Finals worden gespeeld.

"Eerlijk gezegd had ik door mijn blessurehistorie nooit gedacht dat ik deze beker op 33-jarige leeftijd weer in mijn handen zou krijgen. Daarom is dit heel erg emotioneel voor mij. Achter de schermen is er veel werk verzet, waardoor ik hier nu sta. Zonder mijn familie was het al helemaal onmogelijk geweest."

Ondanks zijn blessureleed - twee weken geleden moest Nadal nog opgeven voor zijn halve finale op het Masters-toernooi van Parijs - kende hij een sterk jaar. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar won niet alleen Roland Garros én de US Open, maar bereikte ook de finale van de Australian Open.

Rafael Nadal eindigt 2019 als nummer één van de wereld. (Foto: Pro Shots)

Nadal evenaart Federer, Djokovic en Connors

Nadal, die de eindstrijd in Melbourne van Djokovic verloor, eindigde het jaar met in totaal vier titels. Hij schreef in mei het Masters-toernooi in Rome op zijn naam en won in augustus het Masters-toernooi in Montreal.

Voor Nadal is het al de vijfde keer dat hij het jaar als nummer één eindigt, nadat hij aan het einde van 2008, 2010, 2013 en 2017 al de wereldranglijst aanvoerde. Alleen Pete Sampras eindigde het jaar vaker als mondiale nummer één (zes keer).

Roger Federer, Djokovic en Jimmy Connors slaagden daar net als Nadal vijf keer in. Het is de zestiende opeenvolgende keer dat een speler van 'De Grote Vier' (Federer, Nadal, Djokovic en Andy Murray) zich aan het einde van het jaar de nummer één van de wereld mag noemen.

"Het betekent heel veel voor mij dat ik Federer en Djokovic evenaar", zei Nadal. "Het geeft een soort voldoening, omdat ik toch veel toernooien in mijn loopbaan heb gemist door blessures. De nummer één-positie is nooit een doel op zich, maar ik ben natuurlijk wel heel blij."