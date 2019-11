Rafael Nadal heeft vrijdag naast deelname aan de halve finales van de ATP Finals in Londen gegrepen. De nummer één van de wereld hield hoop door van Stéfanos Tsitsipás te winnen, maar zag concurrent Alexander Zverev later op de avond afrekenen met Daniil Medvedev.

De al uitgeschakelde Medvedev had moeten winnen om Nadal een plek bij de laatste vier te bezorgen, maar de Rus verloor met 6-4 en 7-6 (4) van Zverev, die in de groep Andre Agassi samen met Tsitsipás naar de halve eindstrijd gaat.

De lange en gelijkopgaande partij tussen Nadal en de al geplaatste Tsitsipás eindigde eerder op de dag in 6-7 (4), 6-4 en 7-5 in het voordeel van Nadal, die de ATP Finals nog nooit won. In 2010 en 2013 reikte hij tot de finale, maar daarin verloor hij van Roger Federer en Novak Djokovic.

In de groep Björn Borg plaatsten Dominic Thiem en Federer zich eerder al voor de halve finales van de ATP Finals. Djokovic en Matteo Berrettini moesten naar huis.

Ondanks zijn uitschakeling is Nadal er zeker van dat hij het jaar als nummer één van de wereld eindigt. Met zijn 33 jaar is hij de oudste speler die aan het einde van het seizoen de ranking aanvoert.

Rafael Nadal werd na zijn partij tegen Stéfanos Tsitsipás in het zonnetje gezet, omdat hij het jaar afsluit als nummer één van de wereld. (Foto: Pro Shots)

Rojer en Tecau uitgeschakeld in dubbelspel

In het dubbelspel viel het doek voor Jean-Julien Rojer en Horia Tecau. Het Nederlands-Roemeense duo ging in de laatste groepswedstrijd met 3-6 en 6-7 (4) onderuit tegen de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, die als groepswinnaar naar de halve finales gaan.

Door de nederlaag eindigen Rojer en Tecau met twee punten als derde in hun poule. De Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah en de Duitsers Andreas Mies en Kevin Krawietz wonnen eveneens één partij. Cabal en Farah, die eerder nog verloren van Rojer en Tecau, scharen zich op basis van het beste setsaldo bij de laatste vier.

Rojer deed voor de zesde keer mee aan de ATP Finals. In 2015 pakte hij samen met Tecau de dubbeltitel bij het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau strandden in de groepsfase van het dubbeltoernooi. (Foto: Pro Shots)