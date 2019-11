Rafael Nadal mag nog hopen op een plek in de halve finales van de ATP Finals in Londen. De nummer één van de wereld knokte zich vrijdag in drie sets lans Stéfanos Tsitsipás, die al zeker was van een plek in de halve finales.

De lange en gelijkopgaande partij in de O2 Arena eindigde in 6-7 (4), 6-4 en 7-5 in het voordeel van Nadal, die nu moet hopen dat Daniil Medvedev later op de dag van titelverdediger Alexander Zverev wint.

Een zege van Zverev betekent uitschakeling voor Nadal, die eerder van de Duitser verloor. Medvedev staat puntloos vierde in de groep Andre Agassi en weet al dat hij de halve eindstrijd niet meer kan halen.

De 33-jarige Nadal won de ATP Finals nog nooit. In 2010 en 2013 reikte hij tot de finale, maar daarin verloor hij van Roger Federer en Novak Djokovic.

In de groep Björn Borg plaatsten Dominic Thiem en Federer zich eerder al voor de halve finales. Djokovic en Matteo Berrettini moesten naar huis.

Ondanks zijn mogelijke uitschakeling is Nadal er zeker van dat hij het jaar als nummer één van de wereld eindigt. Met zijn 33 jaar is hij de oudste die aan het einde van het seizoen de ranking aanvoert.