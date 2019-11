Roger Federer is erg tevreden met de manier waarop hij donderdagavond op de ATP Finals revanche nam op Novak Djokovic. De 38-jarige Zwitser was, vier maanden na zijn sensationele nederlaag in de Wimbledon-finale, in twee sets te sterk voor de Serviër en voegde zich zo bij de laatste vier op het eindejaarstoernooi.

"Ik speel dit seizoen heel goed en ik denk dat deze overwinning dat nog maar eens bewijst", zei een trotse Federer na zijn fraaie zege (6-4 en 6-3) in Londen. "Dit was zo'n avond waarop ik een duidelijk wedstrijdplan had. Het liep precies zoals ik had verwacht. Het gevoel aan het einde was geweldig."

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verzekerde zich niet alleen van een halvefinaleplaats op de Finals, maar nam ook revanche voor zijn nederlaag tegen Djokovic in de finale van Wimbledon. Federer verspeelde in de vijfde set van dat spektakelstuk in juli twee matchpoints op zijn eigen service en ging ten onder.

"Die finale heeft eigenlijk nooit echt door mijn hoofd gespookt, dat is iets wat journalisten hebben verzonnen", zei Federer, wiens laatste zege op Djokovic van 2015 dateerde. "Ik wist eigenlijk ook niet dat ik hem al jaren niet meer had verslagen. Waarschijnlijk omdat we vaak zo weinig voor elkaar onderdeden."

"Ik voelde na Wimbledon wel dat ik mijn kans nog zou krijgen. Het is vanzelfsprekend altijd speciaal om Novak te verslaan en zeker na wat er gebeurd is, maar ik had niet het gevoel dat ik met demonen af moest rekenen. Ik was vrij snel hersteld van die nederlaag op Wimbledon."

Roger Federer bedankt het publiek na zijn zege. (Foto: Getty Images)

'Mooie dag voor het tennis'

Het was al de 49e ontmoeting tussen Federer en Djokovic en de 23e keer dat de Zwitser aan het langste eind trok. Zijn overwinning in Londen betekent ook dat Rafael Nadal het jaar hoe dan ook eindigt als nummer één van de wereld, omdat de uitgeschakelde Djokovic de Spanjaard op de Finals nu niet meer kan passeren.

"Het was een goede dag voor het tennis", zei Federer. "Niet zozeer omdat ik Novak heb verslagen, maar omdat de strijd om de nummer één-positie voelbaar was tijdens de wedstrijd en voor een geweldige sfeer in het stadion zorgde. Ik herinnerde mezelf er ook continu aan dat ik minder druk had dan Novak. Ik ben heel tevreden."

Federer eindigde door zijn overwinning als tweede in groep Björn Borg en gaat samen met Dominic Thiem naar de halve eindstrijd. De andere poule - groep Andre Agassi - bestaat uit Stéfanos Tsitsipás, Rafael Nadal, Alexander Zverev en de al uitgeschakelde Daniil Medvedev.

Nadal neemt het om 15.00 uur op tegen de reeds geplaatste Tsitsipás en om 21.00 uur volgt het treffen tussen Medvedev en Zverev, die de ATP Finals vorig jaar op zijn naam schreef door Djokovic in de eindstrijd te verslaan. Federer is met zes titels recordhouder.