Matteo Berrettini mag de ATP Finals met opgeheven hoofd verlaten. De al uitgeschakelde Italiaan sloot het toernooi donderdag af met een overwinning op groepswinnaar Dominic Thiem: 7-6 (3), 6-3.

Berrettini was na nederlagen tegen Roger Federer en Novak Djokovic al kansloos voor een plaats in de halve finales. Thiem wist beide voormalig nummers een van de wereld te verslaan en is daardoor al zeker van de winst in de naar oud-toptennisser Björn Borg vernoemde groep.

Djokovic en Federer maken donderdagavond in een onderling duel uit wie er als tweede eindigt in de poule en met Thiem mee mag naar de halve finales. De partij tussen de Serviër (2) en de Zwitser (3) begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Thiem speelt zaterdag in de halve finale tegen de nummer twee uit de andere poule. De beslissing in deze 'groep Andre Agassi' valt vrijdag.

Berrettini eerste Italiaan met zege op ATP Finals

Berrettini, die dit jaar zijn doorbraak beleefde en zich als nummer acht van de wereld verrassend plaatste voor het eindejaarstoernooi, liet bij 5-4 de kans liggen om de eerste set uit te serveren. In de tiebreak sloeg de 23-jarige Italiaan alsnog toe.

Ook in de tweede set liep Thiem snel achter de feiten aan. De als vijfde geplaatste Oostenrijker leverde op 2-3 zijn service in en slaagde er niet meer in die achterstand te repareren.

Debutant Berrettini is de eerste Italiaan die een wedstrijd wint bij de ATP Finals. Thiem doet voor de derde keer mee. Bij zijn twee vorige deelnames bleef hij in de groepsfase steken.