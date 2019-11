Roger Federer heeft zich donderdag geplaatst voor de halve eindstrijd van de ATP Finals in Londen. De Zwitser was in zijn laatste groepswedstrijd overtuigend te sterk voor Novak Djokovic, die daardoor is uitgeschakeld.

De 38-jarige Federer versloeg in de O2 Arena de zes jaar jongere Djokovic in twee sets: 6-4 en 6-3. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij na één uur en veertien minuten op zijn eerste matchpoint.

Federer en Djokovic wonnen eerder beiden van de Italiaan Matteo Berrettini en gingen beiden onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Hierdoor maakten de twee voormalig nummers één van de wereld in een onderlinge partij uit wie de tweede halvefinalist in deze poule zou worden.

Federer begon uitstekend aan de partij en forceerde al in de derde game een break. De mondiale nummer drie was regelmatig de betere in de lange rally's en gaf zijn voorsprong in de eerste set daarna niet meer uit handen.

In het tweede bedrijf werkte Djokovic in de openingsgame nog twee breakpoints weg, maar moest hij in de vijfde game wel zijn service inleveren. Federer liet de winst daarna niet meer glippen en besliste de partij met een 'love game' op de service van de Serviër.

Novak Djokovic is door zijn nederlaag tegen Roger Federer uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

Federer won eindejaarstoernooi zes keer

In de halve eindstrijd neemt Federer het zaterdag op tegen de winnaar van de andere groep. De beslissing in die poule, waarin de Griek Stéfanos Tsitsipás zich al heeft geplaatst voor de laatste vier, valt vrijdag.

Djokovic haalde vorig jaar nog de eindstrijd van de ATP Finals, waarin hij verrassend verloor van de Duitser Alexander Zverev. In 2008 en van 2012 tot en met 2015 won de zestienvoudig Grand Slam-winnaar het prestigieuze eindejaarstoernooi wel.

Federer schreef het toernooi zes keer op zijn naam en is daarmee recordwinnaar. De routinier triomfeerde in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011.

Roger Federer was in twee sets te sterk voor Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

Berrettini eerste Italiaan met zege op ATP Finals

Eerder op de dag sloot de al uitgeschakelde Berrettini het toernooi af met een overwinning op groepswinnaar Thiem: 7-6 (3) en 6-3. Thiem, die na zijn zeges op Federer en Djokovic, speelt zaterdag in de halve eindstrijd tegen de nummer twee uit de andere groep.

Berrettini, die dit jaar zijn doorbraak beleefde en zich als nummer acht van de wereld verrassend plaatste voor het eindejaarstoernooi, liet bij 5-4 de kans liggen om de eerste set uit te serveren. In de tiebreak sloeg de 23-jarige Italiaan alsnog toe.

Ook in de tweede set liep Thiem snel achter de feiten aan. De als vijfde geplaatste Oostenrijker leverde op 2-3 zijn service in en slaagde er niet meer in die achterstand te repareren.

Debutant Berrettini is de eerste Italiaan die een wedstrijd wint bij de ATP Finals. Thiem doet voor de derde keer mee. Bij zijn twee vorige deelnames bleef hij in de groepsfase steken.

Matteo Berrettini sloot het toernooi af met een zege op Dominic Thiem. (Foto: Pro Shots)