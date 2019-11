Stéfanos Tsitsipás doet begin volgend jaar mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het is het vierde jaar op rij waarin de Griek acte de présence geeft op het ATP-toernooi in Rotterdam Ahoy, waar hij nog nooit verder kwam dan de eerste ronde.

De 21-jarige Tsitsipás deed in 2017 voor de eerste keer mee, op basis van een wildcard, en verloor toen in de eerste ronde van Jo-Wilfried Tsonga. Het jaar daarop strandde hij in de kwalificaties en begin dit jaar verloor Tsitsipás in de eerste ronde van Damir Dzhumhur.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij dat hij erin geslaagd is om Tsitsipás weer te strikken. "Een nieuwe generatie klopt steeds nadrukkelijker aan de deur en Stéfanos is misschien wel de meest charismatische speler. Niet alleen op de baan, maar ook op sociale media weet hij veel fans aan zich te binden. Precies wat tennis nodig heeft."

Tsitsipás, die woensdag de halve eindstrijd van de prestigieuze ATP Finals bereikte door Alexander Zverev te verslaan, bezet momenteel de zesde plek op de wereldranglijst. Hij veroverde dit jaar titels in Marseille (indoor hardcourt) en Estoril (gravel) en bereikte in Dubai, Madrid en Peking de finale.

Stéfanos Tsitsipás stelde woensdag een halvefinaleplek op de ATP Finals veilig. (Foto: Pro Shots)

Krajicek strikte al meerdere subtoppers

Op de Grand Slam-toernooien presteerde Tsitsipás dit jaar niet naar verwachting. Op de Australian Open reikte hij weliswaar tot de halve finales, maar op Roland Garros waren de achtste finales het eindstation en op Wimbledon en de US Open werd het toptalent al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Eerder was al bekend dat Daniil Medvedev, Gaël Monfils, David Goffin, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka en Jannik Sinner meedoen aan de 47e editie van het ABN AMRO-toernooi, dat van 8 tot en met 16 februari 2020 wordt gehouden.

Daarmee lijkt Krajicek zich net als vorig jaar te richten op een deelnemersveld met veel subtoppers, in plaats van dat de oud-tennisser een groot deel van zijn budget kwijt is aan een topper als Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic.

Het ABN AMRO-toernooi werd vorig jaar gewonnen door Monfils. De Fransman was in de finale in drie sets te sterk voor Wawrinka, die begin 2020 net als Monfils dus weer van de partij is.