Rafael Nadal staat er zelf ook van te kijken dat hij woensdagavond op de ATP Finals aan het langste eind trok in zijn groepsduel met Daniil Medvedev. De Spanjaard keek in de derde set tegen een 1-5-achterstand aan, maar won wel: 6-7 (3), 6-3 en 7-6 (4).

"Het enige wat ik in de derde set dacht, was dat ik over vijf minuten in de kleedkamer zou zitten", blikte Nadal terug op zijn bizarre overwinning in de O2 Arena in Londen. "Zulke wedstrijden kun je duizend keer spelen en win je één keer. Dit was zo'n dag."

De 23-jarige Medvedev kreeg bij een 5-1-voorsprong in de derde set zelfs een matchpoint op de service van Nadal, maar de Spanjaard sloeg die weg en knokte zich vervolgens met twee breaks helemaal terug in de wedstrijd.

In de tiebreak ging het tot 4-4 gelijk op, waarna Nadal drie punten op rij veroverde en de wedstrijd zo alsnog naar zich toetrok. De nummer één van de wereld is vooral blij dat hij zijn hoofd koel heeft kunnen houden in de beslissende set.

"Als je niet in staat bent om mentaal solide te spelen, is het eerlijk gezegd onmogelijk om op deze manier terug te komen. Ik voel wel mee met Daniil, want het is moeilijk en pijnlijk om een wedstrijd op deze manier te verliezen. Hij kan trots zijn op de prestaties die hij momenteel neerzet."

Rafael Nadal toonde in de derde set veerkracht. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijkste is dat je niet je racket breekt'

De 33-jarige Nadal hoopt dat hij zijn tennisfans niet per se heeft kunnen inspireren met zijn comeback, maar vooral met de manier waarop hij rustig door bleef gaan bij een ogenschijnlijk onoverbrugbare achterstand.

"Natuurlijk draait het erom dat je moet blijven vechten. Maar nog veel belangrijker is dat je bijvoorbeeld niet je racket breekt bij een 1-5-stand in de derde set en je je zelfbeheersing verliest. Je moet positief blijven en accepteren dat je tegenstander gewoonweg iets beter aan het spelen is", zei Nadal.

"De frustraties komen meestal als je jezelf iets te hoog inschat en je je eigen fouten niet accepteert. Gelukkig is mij dat in mijn loopbaan niet vaak overkomen. Het is ook het enige wat ik mensen kan adviseren: accepteer je fouten en blijf doorgaan."

Nadal maakt door zijn overwinning nog altijd kans om de halve finales van de ATP Finals te bereiken. De aanvoerder van de wereldranglijst, die zijn eerste partij van Alexander Zverev verloor, wacht nog een duel met de al geplaatste Stéfanos Tsitsipás. Medvedev sluit af tegen Zverev.