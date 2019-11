De legendarische tweelingbroers Bob en Mike Bryan, die al jarenlang een succesvol tenniskoppel vormen, hebben besloten om na de US Open van volgend jaar een punt achter hun loopbaan te zetten.

"Het was werkelijk een magisch avontuur", zegt Bob Bryan in een verklaring op de site van de ATP. "Maar we willen dit avontuur wel op een geweldige manier eindigen. Dat doen we liever op het punt dat we nog fit zijn en kunnen strijden om de titels."

De 41-jarige broertjes wonnen sinds 2001 een recordaantal van 118 titels, waaronder zestien Grand Slam-toernooien. De Bryans, die in totaal 438 weken bovenaan de wereldranglijst stonden, hebben eveneens vier eindzeges op de ATP Finals op hun erelijst staan.

Ook voor hun land waren de Amerikanen succesvol. Ze hielpen de Verenigde Staten in 2007 aan de eindzege in de Davis Cup en in 2012 veroverden ze goud op de Olympische Spelen. Vier jaar eerder in Peking hadden de Bryans al brons in de wacht gesleept.

Bob en Mike Bryan wonnen tot dusver zestien Grand Slams. (Foto: Getty Images)

Bryan onderging net als Murray heupoperatie

Bob Bryan moest zich in augustus 2018 laten opereren aan zijn heup, maar maakte dit jaar op de Australian Open zijn rentree. Hij won dit jaar met zijn broer het Masters-toernooi van Miami en veroverde de titel op het Delray Beach Open.

De tweelingbroers zijn in hun loopbaan met zes titels vooral succesvol op de Australian Open (2006, 2007, 2009, 2010, 2011 en 2013) . Ze veroverden vijf US Open-titels (2005, 2008, 2010, 2012 en 2014), wonnen drie keer Wimbledon (2006, 2011 en 2013) en schreven twee keer Roland Garros (2003 en 2013) op hun naam.

Dit jaar wisten de Bryans niet ver te komen op Grand Slams. Ze reikten op de Australian Open tot de kwartfinales, maar op Roland Garros, Wimbledon en de US Open waren de achtste finales het eindstation.