Robin Haase viel afgelopen zomer voor het eerst in tien jaar uit de top honderd van de wereldranglijst en staat nu zelfs 161e, maar dat heeft hem niet aan het twijfelen gebracht. De Hagenaar, volgende week kopman van Nederland bij de Davis Cup Finals, heeft er alle vertrouwen in dat hij zich na een zware periode gaat herpakken.

"De laatste vijf à zes toernooien van mij waren shit." Haase heeft tijdens een persmoment op het Nationaal Trainingscentrum in Amstelveen weinig woorden nodig om zijn vorm van de laatste twee maanden te omschrijven. Na zijn uitschakeling in de eerste ronde van de US Open eind augustus speelde de Zuid-Hollander zes challenger-toernooien; slechts één keer reikte hij tot de kwartfinales.

Belangrijkste oorzaken: vermoeidheid en fysiek ongemak. Haase stelt zijn gedrag tijdens een challenger in het Roemeense Sibiu in september als voorbeeld. Op de beelden is te zien dat de gefrustreerde Nederlander zijn racket tot vier keer toe met zo veel mogelijk kracht op het gravel slaat en het racket vervolgens over het hek van het sportpark slingert. Het fragment werd gretig gedeeld op sociale media.

"Mensen zeggen dan: 'Het is schandalig gedrag en zijn trainer moet hem aanpakken.' De reactie die mijn coach na die wedstrijd in werkelijkheid gaf, was een kus op mijn voorhoofd. Soms zit je er helemaal doorheen en dat was zo'n moment", blikt de 32-jarige Haase terug. Hij stelt dat zijn schema na de US Open bij nader inzien niet goed was ingedeeld.

"Ik speelde een paar graveltoernooien, maar ik had gewoon op hardcourt moeten blijven. Laatst in Hamburg (nederlaag tegen Jelle Sels, red.) speelde ik heel slecht. Op een gegeven moment keek ik om me heen en toen zag ik twee toeschouwers: mijn coach en die van mijn tegenstander. Het was een troosteloos gebeuren en het liefst wilde ik opgeven, want ik kon het even niet meer aan. Ik was op."

'Heb nog nooit zoveel positieve berichten gekregen'

Haase had met name tijd nodig om na een roerige periode bij te komen en dingen op een rijtje te zetten. De kopman van het Nederlandse tennis besloot eind oktober nog wel met Wesley Koolhof naar Parijs af te reizen voor het Masters-toernooi, maar uitgerekend bij het eerste punt van hun eerste dubbelpartij raakte hij geblesseerd.

Door de recente resultaten en zijn flinke daling op de wereldranglijst is ook de kritiek van de media en de tennisfans toegenomen, al houdt Haase zich zo min mogelijk bezig met wat er over hem wordt geschreven.

"Het knaagt natuurlijk wel een beetje als je weinig wint, maar ik trek me niet zoveel aan van de buitenwacht. De meeste dingen lees ik niet. Ik moet zelfs zeggen dat ik de laatste periode nog nooit zoveel positieve berichten heb binnengekregen."

"Mensen die me privéberichten sturen om me te steunen of succes te wensen, mensen die me hun eigen verhaal vertellen en mensen die weten van mijn knieproblemen, met een vergelijkbare blessure kampen en mij als voorbeeld hebben genomen. Dat zijn heel leuke dingen om te lezen, zeker als het op een gegeven moment niet zo lekker gaat. Het geeft je een beter gevoel als mens."

Robin Haase werd op de US Open in de eerste ronde uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

'Waarom zou ik niet terug kunnen komen?'

Inmiddels is Haase gewoon weer fit en bovenal gretig om zich in 2020 te herpakken. De voormalige nummer 33 van de wereld krijgt desondanks regelmatig de vraag of hij zich niet beter volledig op het dubbelspel kan richten. Bij critici heersen twijfels over zijn toekomst als singelaar, tot verbazing van de hoofdpersoon zelf.

"Er wordt mij wel vaker gevraagd: waarom denk je dat je de top honderd nog kan halen? Eigenlijk moet ik de vraag omdraaien: waarom niet? Ik heb tien jaar in de top 100 gestaan - vaak dichter bij de 50 dan de 100 - en nu drie maanden niet. Mensen kijken naar de ranking en roepen maar wat. Ze maken het allemaal erger dan het is."

"Stel, het lukt me niet om terug te komen", schetst Haase, die twee ATP-titels in het enkelspel op zijn naam heeft staan. "Dan stop ik met tennis en dan is het klaar. Volgens mij is dat niet het einde van de wereld. Een deadline heb ik niet. Waarom zou ik? Ik hou van tennis en ik vind het nog steeds het mooiste wat er is."

Nederlandse Davis Cup-selectie Robin Haase

Tallon Griekspoor

Wesley Koolhof

Jean-Julien Rojer

Botic van de Zandschulp

'Ik ga wat boeken lezen over mindset'

De Davis Cup Finals - het landentoernooi waar volgende week achttien teams strijden om de eindzege - wordt het laatste optreden van Haase dit seizoen. Nederland wacht in Madrid zware krachtmetingen met Kazachstan (dinsdag) en Groot-Brittannië (woensdag) en daarna is het voor Haase eindelijk tijd voor de broodnodige rust.

"Op vakantie ga ik wat boeken over mentaliteit lezen om mijn mindset weer goed te krijgen", vertelt hij. "Dat vind ik altijd interessant en bovendien waren mijn laatste maanden mentaal niet goed. Ik won te weinig en stond daardoor nerveuzer op de baan, waardoor ik slechter ging spelen. Het vertrouwen was er niet."

Zijn aanpak voor komend seizoen zal desondanks niet veel verschillen van dit jaar, benadrukt Haase. "Als je tien jaar in de top honderd staat, dan doe je bepaalde dingen goed. Je moet altijd aan jezelf werken en naar verbeterpunten kijken, maar dat heeft niks te maken met ranking. Eerst wil ik nog alles geven voor het Davis Cup-team en na mijn vakantie hoop ik er weer fris tegenaan te gaan."