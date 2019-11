Rafael Nadal heeft dankzij een fraaie comeback zijn eerste zege op de ATP Finals geboekt. De Spanjaard knokte zich tegen Daniil Medvedev in de beslissende set terug van een dubbele break achterstand.

De nummer één van de wereld stond in het derde bedrijf in de O2 Arena in Londen met 5-1 achter en kreeg zelfs een matchpoint tegen. Hij maakte dat ongedaan, waarna hij met 6-7 (3), 6-4 en 7-6 (4) alsnog aan het langste eind trok.

Na de winst in de eerste set maakte Medvedev in het tweede bedrijf een rommelige indruk. Hij sprong slordig met zijn kansen om, mopperde veel en liet Nadal mede daardoor terugkomen in de wedstrijd.

In de beslissende derde set hervond de Rus zijn vertrouwen. De man die maar liefst 29 van zijn vorige 34 partijen had gewonnen brak Nadal twee keer en kwam op een 5-1-voorsprong. Een ontketende Nadal won, mede door de steun van het publiek, vijf games op rij en dwong een tiebreak af.

Daarin bleek een misser van Medvedev op 5-4 voor Nadal beslissend, waarna de Spanjaard na een nieuwe fout van de Rus de partij alsnog naar zich toetrok.

Daniil Medvedev leek op weg naar zijn eerste zege op de ATP Finals. (Foto: Pro Shots)

Nadal strijdt om eerste plaats

Nadal, die niet fit begon aan het toernooi, verloor eerder in zijn eerste partij van titelverdediger Alexander Zverev. Die speelt later op woensdag tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás, de eerdere bedwinger van Medvedev.

De Spanjaard hoopt het jaar als nummer één van de wereld af te sluiten. Hij strijdt om die eer met Novak Djokovic, die het toernooi hoe dan ook moet winnen om daar kans op te maken.

De Serviër moet zelf donderdag in zijn laatste groepsduel afrekenen met Roger Federer om de volgende ronde te bereiken. Dominic Thiem is in die groep al zeker van de laatste vier, terwijl de Italiaan Matteo Berrettini al uitgeschakeld is.