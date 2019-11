Tomás Berdych zet een punt achter zijn loopbaan. De voormalige toptennisser is vanwege blessureleed inmiddels afgezakt naar de 103e plek op de wereldranglijst en vindt het mooi geweest.

De 34-jarige Berdych had het zaterdag bij de ATP Finals in Londen bekend willen maken, maar de vader van de Tsjech verklapte het nieuws woensdag tegenover lokale media.

Berdych behoorde tussen juli 2010 en januari 2017 tot de top tien van de wereldranglijst, met als hoogtepunt een vierde plek in mei 2015. Een Grand Slam-toernooi ontbreekt op zijn palmares.

De Tsjech stond in 2010 in de Wimbledon-finale, waarin hij in drie sets verloor van Rafael Nadal. Op Roland Garros (2010), de US Open (2012) en de Australian Open (2014 en 2015) is het halen van de halve eindstrijd zijn beste prestatie.

In de laatste maanden speelde Berdych vanwege zijn blessures geen rol van betekenis meer. Hij viel in juni vorig jaar buiten de top twintig en die dalende lijn zette zich voort.

Begin dit jaar kwam de Tsjech op de Australian Open nog tot de achtste finales, waarin hij net als tijdens de Wimbledon-finale van 2010 van Nadal verloor. Hij deed niet mee aan Roland Garros en strandde direct op Wimbledon en de US Open.

Tomás Berdych moest de titel op Wimbledon in 2010 aan Rafael Nadal laten. (Foto: Getty Images)